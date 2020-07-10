耿爽出席聯合國視像公開會　調任中國常駐副代表後首度公開露面

中國外交部新聞司副司長、發言人耿爽上月5日離任後，已於近日以中國常駐聯合國副代表的身份，向聯合國秘書處遞交全權證書，正式開始履職。 耿爽在周四（9日）首度公開露面，出席聯合國安理會審議駐西非和薩赫勒地區辦事處工作的視像公開會。

耿爽在上月5日離任中國外交部新聞司副司長、發言人。（中新社）

耿爽在發言時表示，近期西部非洲和薩赫勒地區形勢保持總體穩定，但仍面臨嚴峻安全挑戰，新型冠狀病毒肺炎疫情更是對該地區經濟社會發展造成不利影響，使地區形勢帶來新的複雜因素。耿爽指，目前疫情仍在擴散蔓延，辦事處的當務之急，是密切關注地區疫情發展情況，深入分析疫情影響，幫助地區國家提高防疫意識和抗疫能力，加強衛生體系建設，更好保護人民生命安全和身體健康，同時緩解疫情對地區國家帶來的衝擊和負面影響。

耿爽呼籲國際社會應推動地區國家堅持通過對話解決分歧，支持地區國家通過發展消除不穩定根源，幫助地區國家積極應對安全威脅，並向地區國家及時提供人道援助。

耿爽又指，中國是西非和薩赫勒國家的好朋友、好夥伴，一直積極支持地區國家維護和平，消除貧困，改善民生，推進發展。例如中國有通過「中國—聯合國和平與發展基金」，向多個地區和平與安全項目提供資金支持，向薩赫勒地區反恐行動和五國聯合部隊建設提供3億元人民幣的援助。

今次是耿爽調任中國常駐聯合國副代表後首度公開露面。（中新社）

耿爽表示，在新型冠狀病毒肺炎疫疫情暴發以來，中國亦第一時間馳援非洲，已向包括地區國家在內的50多個非洲國家，提供大量醫療物資援助，向布基納法索、科特迪瓦等地區國家派出抗疫醫療專家組。中國將加快落實承諾，提前於年內開工建設非洲疾控中心總部，加快建設中非友好醫院和建立30個中非對口醫院合作機制，幫助非洲提升疾病防控和應對疫情能力。耿爽在最後強調，中國將繼續支持秘書長特別代表和辦事處工作，與國際社會一起為地區國家抗擊疫情，實現和平、穩定與發展作出努力與貢獻。

（綜合報道）