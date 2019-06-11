網民批中國消防制度將消防員當「人肉沙包」　涉「侮辱英烈」被捕

內地近年有許多年輕消防員因參與救火付出生命，救災力量的專業性和管理體制備受關注。有網民「月島天鶴」日前連發3篇微博，批評消防制度存在詬病，包括歧視女性擔任隊員、缺乏精良裝備和指導、大量年輕隊員獻身等。 國家應急管理部消防救援局官方微博「中國消防」周日（9日）中午發布上述微博截圖，指其「污言連篇，侮辱英烈！網絡從來不是法外之地！ 」深圳網警隨後回應指，涉事網民已被抓捕。

相關微博遭「中國消防」微博批評後，涉事網民遭到網警抓捕。（微博截圖）

網民「月島天鶴」日前發布微博批評消防制度，稱天津港爆炸時「上去死的全是20出頭剛入伍的小年輕，缺乏實戰知識，也缺乏指導，裝備也不精良，就這麼人肉沙包一樣往上填人命」，認為官方將喪事當喜事辦，「領導抹兩滴眼淚就算完事了，留下一個個失獨家庭」，又批評「犧牲者都是男戰士，女的不配當消防員」的聲音是將犧牲者當作人血饅頭。

在另兩篇微博中，月島天鶴認為年輕的男消防員缺少裝備，「空手滅火，一死一群」，又指責「之前中國消防那個啥的還蹭明日方舟（一款手機遊戲）的熱度，惡不惡心，就您國這招生比例能有幾個女消防員？」

四川木里縣大火造成30名救火人員犧牲。遇難的27名消防隊員中，1人為80後，24人為90後，2人為00後，年齡最小僅18歲。（視覺中國）

微博「中國消防」9日中午發布上述微博截圖，批評月島「污言連篇，侮辱英烈！網絡從來不是法外之地！ 」及至周一（10日）晚7時半，深圳網警轉發上條消息稱「抓了！ 請大家稍等。」

在深圳網警宣布抓捕月島的微博下方，有不少人留言支持警方做法，「杜絕一切侮辱英烈的行為！」「哈哈哈，大快人心！」「即使是在網絡世界你也要注意你的一言一行啊」等留言獲得逾千個「讚」。

不過亦有網民認為月島批評的是領導而非英烈，認為其「只是對於消防制度和設備的批評，如果這種東西都不讓討論，人人自危」，「噤若寒蟬的日子一步步到來了」。

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