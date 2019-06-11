網民批中國消防制度將消防員當「人肉沙包」　涉「侮辱英烈」被捕

內地近年有許多年輕消防員因參與救火付出生命，救災力量的專業性和管理體制備受關注。有網民「月島天鶴」日前連發3篇微博，批評消防制度存在詬病，包括歧視女性擔任隊員、缺乏精良裝備和指導、大量年輕隊員獻身等。
國家應急管理部消防救援局官方微博「中國消防」周日（9日）中午發布上述微博截圖，指其「污言連篇，侮辱英烈！網絡從來不是法外之地！ 」深圳網警隨後回應指，涉事網民已被抓捕。
相關微博遭「中國消防」微博批評後，涉事網民遭到網警抓捕。（微博截圖）
網民「月島天鶴」日前發布微博批評消防制度，稱天津港爆炸時「上去死的全是20出頭剛入伍的小年輕，缺乏實戰知識，也缺乏指導，裝備也不精良，就這麼人肉沙包一樣往上填人命」，認為官方將喪事當喜事辦，「領導抹兩滴眼淚就算完事了，留下一個個失獨家庭」，又批評「犧牲者都是男戰士，女的不配當消防員」的聲音是將犧牲者當作人血饅頭。
在另兩篇微博中，月島天鶴認為年輕的男消防員缺少裝備，「空手滅火，一死一群」，又指責「之前中國消防那個啥的還蹭明日方舟（一款手機遊戲）的熱度，惡不惡心，就您國這招生比例能有幾個女消防員？」
四川木里縣大火造成30名救火人員犧牲。遇難的27名消防隊員中，1人為80後，24人為90後，2人為00後，年齡最小僅18歲。（視覺中國）
微博「中國消防」9日中午發布上述微博截圖，批評月島「污言連篇，侮辱英烈！網絡從來不是法外之地！ 」及至周一（10日）晚7時半，深圳網警轉發上條消息稱「抓了！ 請大家稍等。」
在深圳網警宣布抓捕月島的微博下方，有不少人留言支持警方做法，「杜絕一切侮辱英烈的行為！」「哈哈哈，大快人心！」「即使是在網絡世界你也要注意你的一言一行啊」等留言獲得逾千個「讚」。
不過亦有網民認為月島批評的是領導而非英烈，認為其「只是對於消防制度和設備的批評，如果這種東西都不讓討論，人人自危」，「噤若寒蟬的日子一步步到來了」。
網民熱議：
「嘲諷也是一種侮辱吧！」
「講了幾句過激的話，但是本意還是講進一步提升消防員的裝備以及專業技能，或者說操作規範。」
「說話千萬不能說到領導的痛處，要不官方會給你扣個很大的帽子，再給你弄局子裏去。」
「『抓了』二字，始終會落到每個人頭上，不是這事，就會是那事。越來越多的事，都會進入『抓了』這個框裡面。」
「我想起那個被老師侵犯後為自己的遭遇抗爭無果選擇跳樓自殺的女孩（甘肅慶陽女生跳樓事件），為甚麼沒有一句這樣驕傲的『抓了』出現在她漫長的抗爭過程裏。我想起很多個很多個在我記憶裏留存過的事件，為甚麼沒有這樣一句及時的『抓了』。思想罪這樣嚴重啊，比千千萬萬次流血流淚更嚴重。 」