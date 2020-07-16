美限制華為等公司員工簽證　外交部：美國的指控是本世紀最大謊言

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日表示，美國將對協助侵害人權的中國科技公司部分員工實施簽證限制，並點名提到中國電訊設備商華為。 對此，中國外交部發言人華春瑩7月16日回應稱，美方雖然整天把人權掛在嘴邊，但美國才是世界上最大的人權侵犯者。 她還說，「美國關於中國人權的指控是本世紀最大的謊言，美國政府應為此感到羞恥，美國人民應為其擁有這樣滿嘴謊言的官員而感到難過。」

蓬佩奧表示，美國將對協助侵害人權的中國科技公司部分員工實施簽證限制，並點名華為。（資料圖片）

據此前報道，蓬佩奧在新聞發布會上宣布，美國未來將對華為等中國科技企業的部分員工實施簽證限制，原因是「這些公司從事全球範圍內的侵犯人權行動並為實施該行動的政權提供支持」。他之後又在Twitter發文講述有關行動，指控有關中國科技公司為專制政權提供監控設備。

華為則回應稱，華為獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司。「限制我們不懈努力為美國和世界各地技術創新做出貢獻的員工的簽證，是不公正和武斷的行動，我們對此感到失望。」

英國拒絕華為，華為5G發展規劃再受挫。（Reuters）

此外，就英國政府作出在5G網絡建設中排除華為的決定，中國商務部在7月16日回應稱，中方對此堅決反對。商務部發言人高峰表示，英方的歧視性做法，與英國一貫主張的自由貿易原則背道而馳，嚴重違反世貿組織規則，嚴重削弱中方在英投資信心，嚴重影響中英經貿合作氛圍，嚴重損害英國在國際貿易體系中的信譽和地位。「對於英方背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。」

高峰又敦促英方從兩國合作大局出發，着眼長遠，採取務實舉措，糾正錯誤決定，為在英投資的中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，切實維護中英經貿關係發展的良好勢頭。

華春瑩同日也回應稱，英國政府在華為問題上喪失了寶貴的獨立和自主，作出的決定是得不償失。她強調，英國決定要禁用華為，最終受損害的將是其自身利益，英國政府應該認真傾聽國內理性聲音，以負責任的態度來作出最符合英國根本和長遠利益的選擇。

英國政府在當地時間7月14日宣布，將從2020年年底起禁止電信運營商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網絡中移除全部現有華為設備。蓬佩奧就英國做出決定表示「歡迎」，他在聲明中聲稱，「歡迎英國計劃禁止華為公司參與未來5G網絡」，「（這）對跨大西洋安全與繁榮來說至關重要」。