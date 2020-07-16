【封殺華為】美限制特定員工簽證　華為：對不公正武斷行動感失望

美國對華為的制裁仍在繼續。當地時間7月15日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，美國國務院將對包括華為在內的中國科技公司的特定員工施加簽證限制。

據內媒《每日經濟新聞》7月16日報道，華為回應稱，華為獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司。「限制我們不懈努力為美國和世界各地技術創新做出貢獻的員工的簽證，是不公正和武斷的行動，我們對此感到失望。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日表示，美國將對協助侵害人權的中國科技公司部分員工實施簽證限制，並點名提到中國電訊設備商華為（Huawei）。（資料圖片）

在過去很長的一段時間裏，美國特朗普（Donald Trump）政府致力於呼籲在世界各地禁止華為的產品，尤其針對5G無線網絡方面，原因是擔心華為的設備可能被用於監控等目的。

特朗普7月14日在白宮的記者會上說，本屆美國政府對中國的態度比以往任何一屆政府都要強硬。美國不信任中國技術及其電信供應商。因為美國認為華為存在巨大的安全風險。但截至目前，美國並未拿出針對華為上述指控的任何證據。

特朗普稱，如果一些國家想和美國有商業往來的話，他們就不能使用華為。

2020年1月28日，英國政府宣布，將允許華為參與其5G網絡建設，華為設備在非核心網絡上的市場份額不得高於35%。但在各方壓力下，英國對華為的態度出現大反轉，決定停止在5G建設中使用華為設備。

英國政府在當地時間7月14日宣布，將從2020年年底起禁止電信運營商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網絡中移除全部現有華為設備。

英國禁用華為設備。有分析稱，該決定執行後，英國將要為此付出高額的「分手費」，而且會拖慢當地5G的發展。（資料圖片）

英國政府態度的改變，無疑會對華為開拓其他歐洲國家產生消極影響。作為全球第五大經濟體，歐盟內第二大經濟體，英國的這個決定勢必為華為帶來經濟上的衝擊。拒絕華為的決定可能促使其他歐洲國家仿效，加入排除華為的行列。

華為英國發言人Edward Brewster表示：「這個決定令人失望，對英國所有的手機用戶來說都是一個壞消息。這可能會讓英國落入數字發展的慢車道，增加消費者的通訊開支，並加深數字鴻溝。此舉非但不能『提高』，反而會降低英國的發展水平，我們敦促政府重新考慮這一決定。我們有信心，美國的新管制措施不會影響我們為英國提供的產品的韌性和安全。」

對於英國的該決定，中國外交部發言人華春瑩在7月15日的例行記者會上表示，「英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。」

華春瑩指出，「這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是我們對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。我們對此嚴重關切。中方將全面、嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段，維護中國企業的正當合法權益。」