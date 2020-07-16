華為美國保安總監：美國制裁華為迫使英國決定下封殺令

繼英國宣布封殺華為5G技術後，美國7月15日又對華為員工實施簽證制裁。華為美國高管7月15日回應事件，指美國對華為的制裁迫使英國政府決定封殺華為。

華為美國公司保安總監珀迪（Andy Purdy）7月15日在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時說，英國的決定與美國官員所聲稱的「安全問題」、「華為與中國政府有關聯」等原因無關。

英國針對華為的禁令是在美國5月實施新制裁之後發出的，珀迪認為，正是美國的新制裁促使英國做出這一舉動，「這是一個相當複雜的問題，因為美國已經實施了制裁，並不是因為特朗普（Donald Trump）和蓬佩奧（Mike Pompeo）說了什麼。他們說，英國政府開始相信華為與中國政府有關，這（封殺華為）就是證據。但英國政府說沒這回事。」

與此同時，美國方面7月15日加大了制裁華為的力度。美國務卿蓬佩奧7月15日在記者會上宣布，美國國務院將對中國科技公司的某些員工實施簽證限制，這些公司為在全球範圍內侵犯人權的政權提供物質支持。

對於美國的做法，珀迪在訪問中回應說，「這樣的舉動，通過華為來報復和傷害中國，毫無道理。」他還認為，儘管有巨大的分歧，美國和中國應該開始對話，兩國政府需攜手解決世界上一些重要問題。

Huawei USA statement regarding the State Department action to restrict Huawei employee visas: pic.twitter.com/GPbSfobaAY — HuaweiUSA (@HuaweiUSA) July 16, 2020

華為美國公司15日也發表聲明說：「華為獨立於中國政府運作。我們是私營的、僱員擁有的公司。我們對限制我們僱員簽證的這一不公平與武斷的行動感到失望，這些僱員在為美國與世界各地的科技創新做出不懈的努力。」