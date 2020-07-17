【新冠肺炎】新疆烏魯木齊出現疫情反彈　官方要求嚴密大排查

新疆的新型冠狀病毒肺炎疫情出現反彈，截至7月17日中午12時，當地共計有6宗確診病例及11宗無症狀感染者，均在烏魯木齊市，另有135人要接受醫學觀察。 新疆新冠肺炎疫情防控工作指揮部召開視像會議，強調要嚴密展開大排查，病毒檢測呈陽性者、無症狀感染者、密切接觸者、直接接觸者全部都要排摸出來，並嚴格落實醫學隔離措施，確保零遺漏、無死角。

大批民眾排隊接受檢測。（微博）

據《天山網》報道，針對烏魯木齊市新發現的疫情，會議要求採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，科學防控、精準防控。會議並強調，烏魯木齊出現新增確診病例和無症狀感染者，再次印證新冠肺炎疫情防控工作的複雜性。烏魯木齊市要強化主體責任落實，盡快遏制疫情擴散蔓延。

會議亦提到，要抓緊展開流行病學調查，要有序展開病毒檢測，做到應檢盡檢、願檢盡檢。同時要強化醫療物資、生活物資保障，統籌做好醫療救治，用心做好群眾工作，加大困難群體幫扶，主動回應社會關切，為抗疫創造良好社會環境、輿論環境。

新疆民眾擔憂家中物資不足，紛紛前往超市搶購：

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會議最後要求中央駐疆單位、區直機關、各地州市及兵團各師市，均要全力支持配合烏魯木齊，協力抗疫。

（天山網）