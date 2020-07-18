【新冠肺炎】新疆昨日新增16宗本土病例　珠海增2宗香港輸入病例

內地新冠肺炎疫情反覆，新疆連續三日出現本土感染病例。據國家衛健委網站7月18日消息，7月17日0—24時，內地新增確診病例22例，其中境外輸入病例6例，其中廣東3例、山東2例、福建1例；新增本土病例16例，均在新疆。 另據珠海市衛健委通報，珠海新增2宗香港輸入病例，患者是一對母子，二人7月16日經港珠澳大橋入境。

旅客進入港珠澳大橋香港口岸離境大堂，准備前往珠海。（資料圖片/中新社）

根據通報，31歲香港籍陳姓女子無業，入境珠海前在香港油尖旺區居住生活，以居家為主，2至3天外出買菜一次。7月16日晚經港珠澳大橋入境珠海，17日凌晨出現咽痛，無發熱等其他症狀，同日下午確診，確診前主要的活動軌跡如下：

7月16日下午，陳女一家3人（同行兩名兒童）由朋友開私家車從油尖旺區送至港珠澳大橋香港口岸。乘坐穿梭巴士入境珠海，傍晚6時45分到達珠海口岸，在口岸接受流行病學調查及核酸採樣檢測後，乘坐大橋口岸入境人士轉運專車，於當晚11時34分抵達珠海隔離酒店接受隔離。

7月17日早上8時，拱北海關回覆陳女核酸檢測結果為陽性，救護車將她送院隔離治療，當日下午市疾控中心採樣核酸檢測均為陽性。陳女病情穩定，她報稱在乘車、口岸排隊及等候期間均有戴口罩。

陳女的11歲兒子劉童，入境珠海前在香港小學就讀，7月14日開始放暑假，以居家為主，7月17日下午確診，確診前主要活動軌跡與陳女一致。劉童病情穩定。經專業流行病學調查判定，上述兩名患者在珠海的密切接觸者（包括家人、同車乘客和司機），已全部集中隔離接受醫學觀察。

7月15日，位於廣東省珠海市的港珠澳大橋珠海公路口岸內，旅客有序入境。經粵澳兩地政府溝通協商決定，從7月15日6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察。（中新社）

內地7月17日無新增死亡病例，新增治癒出院病例21例，解除醫學觀察的密切接觸者129人，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例84例（其中重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例2004例，累計治癒出院病例1920例，無死亡病例。

本土病例方面，截至7月17日24時，內地現有確診病例252例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例78758例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83644例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者768470人，尚在醫學觀察的密切接觸者4072人。

（綜合報道）