入汛以來最大洪水抵達三峽　 南京武漢防汛應急響應級別升至最高

受暴雨影響，「長江2020年第2號洪水」於周五（17日）在長江上游形成，三峽水庫入庫流量快速上漲，周六（18日）上午8時達到每秒6.1萬立方米，是今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。 中央氣象台周六發布消息稱，本輪南方強降雨過程已進入最強時段，暴雨區域位於重慶、貴州、湖北、安徽、江蘇等地，「一江三湖」（長江、洞庭湖、鄱陽湖、太湖）防汛形勢依然嚴峻。目前南京、太湖、武漢、恩施等地已啟動防汛應急Ⅰ級響應。

7月18日，今年入汛以來最大洪水抵達三峽，每秒流量超6萬立方米。（新華社）

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據新華社報道，攔蓄多輪洪水後，三峽水庫水位已達160.17米，超出汛限水位15米多。洪水抵達時，三峽樞紐安全平穩運行。在三峽壩頂可見，三峽樞紐開啟3個洩洪深孔洩洪，3股巨型水流噴湧而出，出庫流量3.3萬立方米/秒，攔洪率超過45%。三峽樞紐運行部門監測記錄顯示，大壩位移、滲流、變形等主要參數均在正常範圍內，大壩擋水建築物各項安全指標穩定。

中國三峽集團三峽梯調中心初步預測，周六此輪洪水達到頂峰後將緩退，但下周二（21日）左右三峽水庫可能迎來新一輪來水。

圖輯｜江蘇南京7月16日的洪災情況：

長江水文局專家稱，根據三峽水庫的出庫流量以及洞庭湖的來水等綜合因素研判，預計此輪洪水4至5天抵達武漢。未來半個月，長江武漢關水位將持續維持在警戒水位以上。武漢市江岸區、東西湖區、黃陂區已於周四（17日）相繼啟動防汛應急Ⅰ級響應，為最高級別。同日將防汛應急響應提升至Ⅰ級的還有恩施、太湖、南京水陽江及石臼湖區域。

（綜合報道）