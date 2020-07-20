內地電影院重開首日放映逾6千場　多為國產舊片最低票價10元

內地電影院關閉已超過半年，隨着疫情漸見好轉，於今日（20日）重開。據內媒報道，今日全國放映總場次達6259場。 業內人士表示，觀眾確實有著很大的觀影熱情等待釋放，但這熱情能否轉化成「報復性觀影」，取決於是否有真正高質素電影的帶動。

7月20日，在上海市天山電影院虹橋藝術中心旗艦店，觀眾在自助取票機上取票。（中新社）

內媒中新經緯報道指，據貓眼專業版顯示，截至20日早上9時，全國198家院線實時票房共152.3萬（人民幣，下同），約5.5萬人次觀影。上映影片方面，20日共有22部影片上映，大多數為國產舊片重映，包括《戰狼2》、《美人魚》、《哪吒之魔童降世》等，新上映影片《第一次的離別》則是一部維吾爾語影片。

20日共有22部影片上映，大多數為國產舊片重映，新上映影片《第一次的離別》是一部維吾爾語影片。 （網絡圖片）

此外，全國放映總場次達6259場。在上座率方面，《尋夢環遊記》最高，達10.5%；《誤殺》排第二，達10%；《第一次的離別》居第三，為7.3%。

中國經濟網報道指，由於復映國產舊片無需分賬，票房收入全部歸院線所有，因此票價普遍定價比以往低，大部分在10元至30元左右。即使是需要正常分帳的復映進口片《尋夢環遊記》，也有不少戲院以票價9.9元起售。

在SFC上海影城，有68歲的影迷在早上七點就到達戲院，等候入場看電影。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道指，位於上海虹橋藝術中心的天山電影院表示，今日上午9時50分開場的首場電影《第一次的離別》，按照30%上座率的規定，共放出27張票，於昨日開售，不到一小時就已銷售一空。在SFC上海影城，更有68歲的影迷在早上七點就到達戲院，等候入場看電影。

濟南有一名女影迷意外享受「包場」服務（點圖放大）：

《濟南日報》則報道指，濟南有一名女影迷在早上10點半到當地一家戲院看電影，全場卻只有她一人，與「包場」無分別。據該戲院的工作人員解釋，今天是戲院恢復營業的第一天，而且又是工作日，所以白天場的觀眾不是很多。

中國電影評論學會會長饒曙光認為，人們確實有著很大的觀影熱情等待釋放，但這熱情能否轉化成「報復性觀影」，取決於是否有真正高質素電影的帶動，「重中之重是電影行業上上下下、方方面面乃至全社會如何有效有序有力推動頭部影片盡快入市，激發觀眾的觀影熱情和熱潮」。

各地戲院加強消毒工作（點圖放大）：

據早前報道，國家電影局對戲院防控管理作出要求，包括觀眾必須全程戴上口罩、全部採取網絡實名預約無接觸方式售票、實行交叉隔座售票，保證間距一米以上、每場上座率不得超過30%、減少放映場次至正常時期的一半，每場不超過兩小時等。

（綜合報道）