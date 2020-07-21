【新冠肺炎】北京劇院KTV網吧等恢復開放　戲院本周五可復工

內地低風險地區戲院恢復營業，早前出現反彈的首都北京，在疫情趨緩後亦緊隨宣布全市低風險地區的戲院，可在7月24日有序恢復營業。 與此同時，北京文旅局亦發出通知，劇院、KTV、網吧等演出場所、娛樂場所及互聯網上網服務營業場所可有序恢復開放。

北京電影局局長王杰群在周二（21日）表示，北京的戲院恢復營業後，須有一系列的措施防疫，包括採用網絡實名預約，無接觸方式售票，同時要交叉隔座，每場上座率不得超過30%，保證陌生觀眾間隔一米以上。

內地戲院復工首天的盛況：

+ 5 + 4 + 3

此外，戲院須設立唯一出入口，避免人流交叉。另放映廳排片錯時到位，日排片減至正常時期的一半，每廳每場放映時間間隔不少於30分鐘，並要通風清潔、控制觀影時間，原則上每場不超過兩個小時。不同放映廳要錯時排場，避免進出場觀眾聚集。觀眾方面，戲院要建立觀眾資料登記保存制度，觀眾要掃碼及事前體溫檢測，全程佩戴口罩，並且原則上禁止吃零食。

文旅局的通知則指，恢復開放的劇院等演出場所需嚴格執行人員預約限流措施，觀眾人數不得超過劇場座位數的30%，須間隔就坐，保持一米以上距離。含有多個劇場的綜合性演出場所，同時只能開一個劇場。劇院要暫緩舉辦中大型營業性演出活動，暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）。

北京的網吧可恢復開放，但消費者的上網時間不得超過兩小時。（資料圖片／中新社）

歌舞廳、KTV、迷你歌詠亭等娛樂場所方面，以及互聯網上網服務營業場所，均接納消費者人數不得超過核定人數的50%，每個包間接納消費者人數也不得超過核定人數的50%，包間門口需明示限額人數。游藝娛樂場所接納消費者人數亦不得超過核定人數的50%。消費者使用上述場所的時間均不得超過兩小時。

（綜合報道）