內地戲院停業近半年20/7重開　兩大隱憂業界歎難順利恢復營業

新冠肺炎疫情蔓延全球，全球電影業首當其衝，中國戲院停業近半年，最近內地國家電影局發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》，指出處於低風險地區的戲院在7月20日可以重開，附上至少8項要求及指引給將要恢復營業的戲院。 對於這個消息，可說是有人歡喜有人怨，影迷們可以重返電影院娛樂感到欣慰，但部分戲院就指重開並不簡單，還有很多顧慮。

內地戲院已經停開近半年，電影業陷入停頓，由生產、製作、發行及放映都大受影響。（微博圖片）

早前被迫出招自救

中國戲院停業了175日，當地不少影業都陷入困境，據知由生產、製作、發行及放映都大受影響，由生產、製作、發行及放映都大受影響。行內紛紛要裁員，有影院更轉陣出招自救，老闆落場搞大排檔、租場影婚照、員工擺地攤賣電影相關產物都有。

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電影局發布通知 重開要符合至少8項要求

電影界望穿秋水，國家電影局日前發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》，允許低風險地區的影院在7月20日恢復開放營業，中高風險地區暫不開放。據知內地目前並沒有高風險地區，只有的3個中風險地區全部位於北京豐台區。

據內地國家電影局發布的通知，內地低風險地區電影院可於7月20起恢復開放營業。（資料圖片）

電影局也提供了至少8大指引，要求戲院遵守，包括：全部要以網絡實名預約；無接觸方式售票時；實行交叉隔座售票，陌生觀眾間距1米以上；每場入座率不得超過30%。

最近內地國家電影局發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》，指出處於低風險地區的戲院在7月20日可以重開，附上至少多項要求及指引給將要恢復營業的戲院。（網上截圖）

在戲院區域的工作人員和觀眾都必須全程佩戴口罩，戲院不可賣零食和飲品，影院內禁止飲食。

當局更要求戲院要減少放映場次，日排片減至正常時期的一半，控制觀影時間，每場不超過兩個小時；同時要求影院要有充足清潔與消毒。

有戲院為了自救更在外擺地攤，賣爆谷、零食、飲料、電影衍生出來的產品，甚至有戲院老闆，親自擺檔賣燒魷魚。（微博圖片）

部分戲院短期內未必能重開 因為兩大隱憂

據內地媒體報道，有位於低風險地區的戲院表示20日很大機會還開業不成，因為戲院需要有當地政府批准後，影院才能正式營業，但報道就指北京、山東、河南、湖北等地還未收到戲院復工的通知。

對於上述的多項指引也在網上掀起討論，有網民擔心入座率不可超過30%，戲院不可賣食品、飲料會大大影響影業的收入。

有內地戲院就透露疫情期間，他們都有維持防疫、清潔及消毒，所以影院得到政府批准，就可以準備重開。

今年1月時去內地影院購票看戲的人已寥寥可數，圖中為影院在醒目位置竪起「已消毒」標牌。（中新社）

但據內地媒體報道，內地影院仍然有兩大隱憂，或導致他們仍然難以重開。第一是片源的問題，據知很多戲院還未有收到可播映電影的硬碟，現在仍然是無片源。

第二個問題就是官方指出「單場放映時間不能超過2小時」，有內地戲院都認為這個規定模糊，難以解讀。戲院方面憂慮是否超過1至2分鐘也違反規定？

1月尾，內地戲院受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，電影院暫停營業，有市民在橫店電影城門口閱讀停業提示。 （中新社）

內地戲院暫時還要留意電影局，對規限放映時間的細節再作解釋，但同時有很多影院也表示收到消息能重開已經覺得很高興，恢復營業初期都會推出購票優惠吸引觀眾。