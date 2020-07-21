【新冠肺炎】內地戲院復工首天：嚴格消毒防疫　超低票價吸客

國家電影局早前發布通知，低風險地區在戲院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於周一（20日）有序恢復開放營業。 內地傳媒在當天走訪部分低風險地區的復工戲院，了解到復工影院都有嚴格依照規定執行消毒防疫措施，從上個月開始已對冷氣系統、放映系統進行檢測、維護、消毒。 同時，觀眾的反應亦相當熱烈，「從放票開始，影院售票情況良好，甚至出現『一票難求』的局面」。

新片《第一次的離別》頗受觀眾歡迎。（澎湃新聞）

報道指，網上平台早在上周五（17）及上周六（18日）起就陸續售票，戲票很快就銷售一空。戲院復工首天上映的電影有《第一次的離別》、《璀璨薪火》等新片，也有《尋夢環游記》、《哪吒之魔童降世》、《中國合伙人》等多部舊片。例如在「貓眼」平台上，上海其中一間戲院的《第一次的離別》，截至周日（19日），除了VIP廳之外，其他戲票基本上已經所剩無幾。

報道稱，不止上海，例如在雲南昆明，當地一間戲院的工作人員透露，新片《第一次的離別》在周日開始預售後，所有場次很快就售罄。其後雖然每個場次再增加3至5個座位，但很快又被搶購一空。僅預售就已經突破一萬元（人民幣．下同），在全國實時票房排名第4，是雲南的戲院首次擠進全國票房前10名。

在浙江杭州，當地一間戲院的經理亦稱，上周六晚上10時放出預售資料，幾乎零宣傳的情況下，翌日下午15個場次已售出400多張戲票。另一間戲院的業務經理更表示，開放《第一次的離別》預售後10分鐘，第一張戲票就已經賣出，零點場次在約一小時前就全部滿座。

為了促進電影市場的恢復，報道指有部分戲院甚至推出3.1元的超低票價，並且向觀眾免費贈送3D眼鏡。推出超低票價的成都和平電影院，據經理表示，3元是網絡售票平台收取的服務費，故實際上每張戲票其實只需1毫。經理解釋，第一是因為復映影片片方不分帳，加上免稅免專資，故電影方面戲院幾乎沒有成本，其次就要鼓勵觀眾們回來戲院。

事實上，不少戲院在7月份前就為復工作準備。上海博納銀興國際影城（我格廣場店）的市場經理透露，由於3月時曾經有過一次短暫復工，積累一些經驗，故收到官方通知後就立刻進行復工准備，包括調試設備、全面消殺、准備密鑰、聯系放映硬盤等。此外，院方亦在每個放映廳分別設置掃碼跟蹤系統，如果發現有觀眾不戴口罩、拒絕測溫或者健康碼不過關，都會幫助其退票。

內地戲院復工首天的盛況：

+ 5 + 4 + 3

報道亦有提到復工戲院的具體防疫措施，觀眾入場前先要出示健康碼，然後測量體溫，高於攝氏37.3度以上不得入內。此外，觀眾需要在登記表上留下個人資料，有需要時工作人員會戴上手套分發3D眼鏡。在進入放映廳後，觀眾需要全程佩戴口罩，電影播放期間，會有工作人員會四處巡視，提醒觀眾要戴上口罩。另一方面，戲院嚴格按照「隔行隔座」的要求，部分座位被用封條隔離。每場電影結束後，亦會有工作人員進入放映廳進行整體消毒殺菌，同時會保證兩場電影的間隔時間都在半個小時以上。

（澎湃新聞）