新冠肺炎｜中國戲院重開搵周星馳梁朝偉撐　首日票房得387萬港元

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情重創全球電影業，全球多國的戲院重新開業無期，導致不少發行商押後電影的上映時間，最新一部遭延期的作品就是由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）。然而中國的疫情似有緩和跡象，據國家電影局早前公布，允許低風險地區的戲院在7月20日重新營業。經歷近半年停擺多，是否仍有影迷入場觀看呢？而戲院又正在上映甚麼電影呢？

基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》片長超過2小時，違反中國的戲院復業指引。（《TENET天能》劇照）

中國戲院停業半年後於昨日重新營業，據「貓眼專業版」數據顯示，全中國單日票房累計約348.9萬元人民幣（約387萬港元）。由王麗娜執導兼編劇的《第一次的離別》場次最多，並錄得超過150萬元人民幣（約166萬港元）票房收入，成為單日票房冠軍；由柯汶利執導；陳沖、譚卓及肖央主演的《誤殺》則錄得近60萬人民幣（約67萬港元）位列第二名；至於第三名則是曾奪得奧斯卡最佳動畫的《玩轉極樂園》（Coco），其票房收入超過40萬元人民幣（約44萬港元）；《戰狼2》及《哪吒之魔童降世》分別排第四及第五名。

在中國戲院復工首日，《第一次的離別》成為單日票房冠軍。（《第一次的離別》劇照）

目前大片尚未上映，戲院以賣座舊片作招徠，當中包括在去年上映的《誤殺》及《哪吒之魔童降世》、在2018年上映的《第一次的離別》、在2017年上映的《戰狼2》及《玩轉極樂園》、在2016年上映的《美人魚》、在2015年上映的《捉妖記》及《夏洛特煩惱》、在2014年上映的《北京愛情故事》、在2012年上映的《十二生肖》、甚至是2009年上映的《風聲》及在2008年上映的《尋找快樂的故事》等。

在中國戲院復工翌日，《誤殺》暫時力壓《第一次的離別》成為單日票房冠軍。（《誤殺》劇照）

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