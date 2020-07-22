【新冠肺炎】內地昨日新增14宗確診　新疆再多9宗本土感染

據國家衛健委網站通報，內地昨日（21日）新增確診病例14例，其中境外輸入病例5例（上海2例，廣東2例，雲南1例），本土病例9例，均在新疆。當日無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例23例。 另據新疆衛健委最新消息，當地昨日新增的本土病例均在烏魯木齊市，該市再多14名無症狀感染者。新疆現有確診病例64例，其中烏魯木齊市佔62例、喀什地區佔1例，兵團佔1例。新疆現有無症狀感染者69例，尚有3162人正在接受醫學觀察。

7月19日，新疆烏魯木齊市天山區康泰苑社區，醫護人員為該社區2000多居民進行免費核酸檢測。（中新社）

在廣東，昨日新增境外輸入確診病例2例和境外輸入無症狀感染者3例，均為廣州報告。其中，2例確診病例來自孟加拉國，3例無症狀感染者分別來自坦桑尼亞、多哥和新加坡。以上均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。至於雲南昨日新增的1宗境外病例由孟加拉國輸入。

目前內地境外輸入現有確診病例80例，現有疑似病例1例。累計確診病例2020例，累計治癒出院病例1940例，無死亡病例。

7月21日凌晨，南航包機承運1.46噸抗疫物資飛往新疆烏魯木齊。這批防疫物資主要為病毒採樣管、防護服等。（網上圖片）

本土病例方面，截至昨日，內地現有確診病例233例，累計治癒出院病例78840例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83707例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者772804人，尚在醫學觀察的密切接觸者6988人。

昨日內地新增無症狀感染者22例，境外輸入8例；當日無轉為確診病例，解除醫學觀察7例，尚在醫學觀察無症狀感染者164例。

（綜合報道）