法要求獨立人權觀察員進新疆調查　外交部：歡迎客觀公正人士

新疆興建的「教育轉化培訓中心」（外界多稱呼為「再教育營」）在西方國家受到廣泛批評和質疑，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）早前強烈要求中國關閉再教育營，並敦促中國允許國際獨立觀察團隊進入新疆調查。 對此，中國外交部表示，中方歡迎一切持客觀公正態度的人士到新疆去走一走，看一看，親身了解一下新疆的實際狀況，不要受謠言和抹黑的矇蔽。

在7月22日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，法國批評監禁新疆維吾爾族人的行為是不可接受的，要求獨立人權觀察員進入新疆，中方是否會允許國際人權觀察員或聯合國人權高專進入新疆？

對此，外交部發言人汪文斌表示，中方已多次回應並澄清關於涉疆問題的不實報道和指責。涉疆問題根本不是什麼人權、宗教、民族問題，而是反暴力恐怖主義和反分裂問題。

法國外長勒德里安早前強烈要求中國關閉再教育營，並敦促中國允許國際獨立觀察團隊進入新疆調查。（資料圖片）

他說，「新疆教培中心關押百萬維吾爾人」的說法是一個無中生有的謊言，這個謠言是由美國政府支持的非政府組織「中國人權捍衛者網絡」最先提出並傳播。

對於外界對新疆「限制宗教信仰自由，打壓穆斯林」的質疑，汪文斌稱，近來美西方一些政客和媒體把新疆依法打擊恐怖主義、極端主義污名化為「限制宗教信仰自由，打壓穆斯林」，還編造了不少「關押、迫害宗教人士」的謊言。

他指，新疆反恐、去極端化鬥爭一直在法治軌道上進行，不針對任何特定民族和宗教。那些因違法犯罪受到依法處理的人員，是打着宗教旗號、披着宗教外衣、宣揚宗教極端思想、從事分裂滲透破壞和暴力恐怖活動的犯罪分子。

汪文斌稱，中國的宗教政策符合中國國情、符合新疆實際，宗教信仰自由的憲法原則在新疆得到全面貫徹落實，今天新疆的宗教信仰自由狀況是任何一個尊重事實的人都不會否認的。中方堅決反對把宗教問題政治化，反對借宗教問題干涉中國內政。

最後，他表示，中方歡迎一切持客觀公正態度的人士到新疆去走一走，看一看，親身了解一下新疆的實際狀況，不要受謠言和抹黑的矇蔽。