伊能靜與《甄嬛傳》女星不和？　微博千字文「姐姐上身」說教

台灣女星伊能靜近日因受訪失言挨轟，近日她參加《乘風破浪的姐姐》又遭爆與《後宮甄嬛傳》的「浣碧」藍盈瑩有心結。對此，她在22日凌晨發了一則微博澄清，並寫下1146字長文表達對藍盈瑩的勉勵。

《乘風破浪的姐姐》最新一集曝光，其中有一段藍盈瑩聊天時自曝擇偶條件：「我喜歡能引領我的男人」，此時畫面竟捕捉到伊能靜「詭異的微笑」。畫面一出旋即引發網友猜測，認為兩位原本就有心結、鬧不和，但也有網友認為伊能靜「可能是上了年紀，理解不了小姑娘的想法。」

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謠言一出，伊能靜凌晨忍不住寫下長文強調：「一直在製造紛爭的不是我們，而是扭曲事實的人」，她還稱藍盈瑩「一直在幫助我練習舞蹈，但還是有那麼多顛倒是非的輿論，我真想說，別費力氣了！」

她還提到，藍盈瑩總是把自己逼到極限，不斷希望進步，她也感謝藍盈瑩總是陪她耐心練習，「你的優點，被有心人刻意忽視」、「我不會因為營銷號中一個被選擇的畫面或被一句被切割的話，去遺忘你的閃光點。」最後，伊能靜還向藍盈瑩喊話，「我深深希望你喊我姐姐時，不是尊稱，而是我真能給你一些姐姐的溫暖。」

伊能靜寫下1146字長文表達對藍盈瑩的勉勵說教味濃，按圖睇全文：

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