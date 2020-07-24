25篇論文被指涉嫌造假　北大副校長詹啟敏：沒有學術不端情況

海外網站 Pubpeer近日曝出北京大學常務副校長、北大醫學部主任、中國工程院院士詹啟敏涉嫌25篇論文造假。 詹啟敏對此表示，沒有發現數據造假和學術不端情況，少數論文中確實存在標記錯誤的現象，並不涉及學術不端、也不影響科學結論。

據了解，詹啟敏遭到質疑的25篇論文，發表時間跨度較大，最早的一篇發表於1998年，最近的一篇發表於2019年。這些論文主要被指涉嫌存在數據重複、相似或有誤，違反動物實驗倫理，以及實驗結果有誤等幾類問題。

對此，詹啟敏表示，「我對近期在美國Pubpeer網站上評論人對我們科研論文的關注和質疑表示感謝。我和我的合作者高度重視和慎重對待Pubpeer評論人提出的質疑，仔細核實相關文章表述和實驗結果，認真開展討論。」

詹啟敏稱，目前沒有發現數據造假和學術不端情況，核實的實驗結果具有可靠性和可重複性。少數論文中確實存在標記錯誤的現象，並不涉及學術不端、也不影響科學結論。

「我們按照學術界慣例正在與相關雜誌社溝通勘誤。關於評論人對於我們採用的實驗方法有不同觀點、對相關論文部分內容不理解、以及涉及動物實驗的倫理問題，我們也正在積極回應，與評論人討論交流。」詹啟敏說，「我們將以嚴謹的態度進一步全面核實、客觀回答質疑，並完成相關勘誤工作。敬請學術界關注和監督。」

「歡迎和感謝國內外學術界同行關注和監督我們的科研工作。理性的質疑和討論有利於我們進一步加強科研各環節管理和提高科研水平。」詹啟敏還表示，相信真正的科研工作都應該經得起同行的質疑和時間的考驗。