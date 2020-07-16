再有小學生科研獲獎遭質疑：研究喝茶抗癌　實驗中需取小鼠內臟

全國青少年科技創新大賽近日有多項得獎作品被指造假，其中有雲南一小六學生憑藉一篇對結直腸癌（大腸癌）基因療法的研究報告獲獎，該研究被指達到碩士甚至博士研究生的科研水平，一名小六學生根本不可能完成。這名小學生的父親目前已經出面承認自己「過度參與」，獎項也被撤銷。 而網民很快發現，有另外兩名同樣是小學生的參賽者，憑藉研究喝茶抗癌獲得小學組三等獎。實驗過程包含取出小鼠的內臟進行研究，而兩名學生當時分別就讀小學三年級和五年級，被認為不具備這樣的實驗能力。

兩名小學生的實驗過程包含取出小鼠內臟研究。（網上圖片）

這個題為「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」的項目，在大賽官網的簡介中稱，用綠茶提取物中茶多酚的主要成分EGCG作為受試藥物，研究其在裸鼠肝臟腫瘤疾病模型中的體內藥效。

該項目一經曝光就引發不少網民質疑，認為小學生「怎麼敢取小鼠的肝臟」，更不要說這些實驗要求邏輯性強且嚴謹，數據處理還需要很強的醫學基礎支撐。而據昆明市某研究所一位科研人員稱，小鼠實驗成果不花上幾年時間是不可能完成。

對此，負責項目審核的武漢科學技術館周三（15日）表示，正核實調查事件。

對於接連有小學生獲獎研究超出其能力水平，不少網民嘲諷「接下來幼兒園組要出場了」：

「幼兒園？算了，直接娘胎裡頒獎得了」 「求你們放過小學生吧」 「厲害了我們的小學生，快查一查他們的爹」 「孩子沒有錯，錯的是大人！」

也有人呼籲大賽應該檢討賽制和評分標準，杜絕這樣的現象再發生。21世紀教育研究院副院長熊丙奇表示，大賽主辦方必須反思評獎標準和辦法，比賽應重視對學生參加創新活動過程的考察，引導學生重視參與過程與體驗，而不能只是看學生提交的「成果」。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉認為，應健全迴避制度，提高評委會專業評審、甄別能力。另外，對參賽項目是否為參與研究、獨立研究以及規範署名等問題有更細化的規定。

全國青少年科技創新大賽近日有多項得獎作品被指造假，圖為該大賽的頒獎現場情況。（全國青少年科技創新大賽官網）

對於近期大賽中眾多獲獎作品引發的爭議，全國青少年科技創新大賽組委會在周三（15日）的聲明中表示，組委會秘書處高度重視，已成立專項調查工作組進行核查，責成並督導相關省市青少年科技創新大賽組織單位，對有關情況進行全面、認真核查。將以此為契機進一步完善大賽評審規則與程序，強化監管機制，更好引導和規範青少年參與科技創新實踐活動。

（綜合報道）