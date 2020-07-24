新冠肺炎｜醫管局擬亞博建「方艙醫院」　接收無病徵或輕微患者

廿新冠肺炎第三波疫情持續，公立醫院負壓病床使用率持續高企，醫管局今日（24日）起啟用鯉魚門度假村作社區隔離設施。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，對度假村的病床流轉感樂觀，相信二線病房配合社區隔離，足以處理第三波疫情。他形容鯉魚門度假村可作為「後院」，正積極考慮在亞洲博覽館建社區治療設施，作為「前院」，屆時部份無病徵或只有輕微病徵的患者不必入院，可在亞博接受隔離，直至兩次檢測結果陰性。

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李立業介紹，鯉魚門度假村有兩個營區，分別設有234及118間獨立屋，將先啟用大營地。每間屋內有兩張床，但除非兩名患者屬家人關係，否則患者便需獨自居住，預計度假村能接收350名病人。入住社區隔離設施條件是50歲以下、已退燒、具自理能力，以及沒有慢性病，這類患者多數為輸入個案。患者需每早留下深喉唾液，並量度血壓及血含氧量，而醫護人員會透過視像巡房。

李立業又稱，今早已有醫管局同事到場準備，料社區隔離設施於早上9時至10時開始收症。當局已與七個醫網聯網協調，冀下午前就收到合適搬遷的病人名單。他續說，每名病人的留院時間不同，對病床流轉感樂觀，相信二線病房配合社區隔離，足以處理第三波疫情。

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被問到會否在港建「方艙醫院」， 李立業表示，正積極考慮在亞洲博覽館建社區治療設施，屆時部份無病徵或只有輕微病徵的患者便不必入院，可在亞博接受隔離直至兩次檢測結果呈陰性。