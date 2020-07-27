浙江離奇命案｜殺妻丈夫或涉18年前另一懸案　警重新調查

浙江杭州53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，遭丈夫許國利趁熟睡之際殺人分屍。 內媒報道指，許國利可能涉及18年前另一宗命案。他前妻的閨蜜女兒遇害，但當年警方並未找到兇手，自此這宗兇案成為一樁懸案。目前，警方已就此案重新調查。

來惠利證實遇害，遭丈夫趁熟睡之際殺人分屍。（網上圖片）

許國利出生於浙江省諸暨市安華鎮球山村。1983年，19歲的他去部隊當兵，三年之後退役。退伍後數年，許國利結識第一任妻子官女士，兩人相戀、結婚，但多年之後離婚，許國利與來惠利再婚。

官女士的閨密劉女士表示，許國利與官女士離婚前，官曾向她傾訴過，又稱許國利有家暴行為。「一開始（許國利前妻）可能是不同意離婚的，因為有共同的兒子。後來，許國利家暴，掐她脖子。她媽媽就叫他們離婚算。」

許國利可能涉及18年前另一宗命案。（資料圖片）

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許國利曾涉家暴前妻

劉女士的女兒樓某潔於2002年在家中被殺，當時只有16歲，該案因一直未找到兇手而成為懸案。劉女士質疑，女兒的命案或與許國利有關。

劉女士憶述，事發當日，她在午飯後與朋友上街購物，家中只有女兒一人，晚上回到家後，發現女兒躺在廁所的地板上，已經死亡。女兒脖子右側處有一道傷口，而當時的房間門窗均無破損痕跡。當年警方調查的時候，一位鄰居稱當天下午3時30分到4時之間，見到劉女士家中走出一位男性，身高1米7左右，身材較瘦。

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警方當時調查過與劉女士家庭有過矛盾的疑犯，但未找到兇手，自此這宗兇案成為一樁懸案。樓某潔遇害5天後，遺體火化。葬禮那天，許國利前往出席，還為樓某潔買壽衣。

現時，劉女士懷疑許國利與自己女兒遇害有關，希望警方能調查這種可能性。「我從杭州公安和我們諸暨當地的警方處得知，我女兒的案子正在重新調查。」

（中國新聞周刊）