被譽為「公主之聲」　內地著名配音演員劉廣寧逝世　享年81歲

據中國配音網消息，著名配音演員、國家一級演員劉廣寧今日（25日）凌晨在上海逝世，享年81歲。其子潘爭在朋友圈表示，因疫情原因喪事從簡，以後再安排追思會。

劉廣寧生前曾為多部中外電影、電視劇配音。（中國配音網）

劉廣寧1939年生於香港，幼年移居上海，1960年高中畢業後，她給上海電影譯製廠寫了一封自薦信，後經過考試進入上海電影譯製廠工作。

劉廣寧參與配音的作品約有千部（集），包括眾多譯製片和國產電影、電視劇，她還參加過廣播劇演播。其配音代表作包括電影《魂斷藍橋》（Waterloo Bridge）、《尼羅河上的慘案》（Death on the Nile）、《孤星淚》（Les Misérables）、《冷酷的心》（Corazón salvaje）和《鐵面人》（L'Homme au Masque de Fer）等。她曾獲第五屆《大眾電視》金鷹獎最佳女配音演員獎，參與配音的影片（劇）及錄製的廣播電視文藝作品多次獲文化部優秀影片獎、中國電視劇飛天獎和白玉蘭獎。

劉廣寧為1978年英國電影《尼羅河上的慘案》中為角色傑基（中）的配音。（網上圖片）

有評論指，劉廣寧嗓音優美甜潤，語言純正流暢，善於利用音量、語調和語言力度的細微變化來表達複雜的感情，尤其是在塑造溫柔、善良、天真、純潔的姑娘這類具有形態美和心靈美的角色方面。亦有影評人評價稱，劉廣寧最被業內所樂道的聲音形象，是電影《尼羅河上的慘案》中的傑基（Jacqueline "Jackie" de Bellefort），「尤其是她佯裝酩酊時的那一套早有預謀的胡言亂語」。

（綜合報道）