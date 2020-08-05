前商業部部長、福建前省長胡平去世　享年90歲

中國官方消息稱，原商業部部長、福建原省長胡平於8月4日在北京逝世，終年90歲。

資料顯示，胡平於1930年7月1日出生在浙江嘉興，1949年至1954年在廈門工作，1981年任福建副省長兼省計委主任，1982年任福建省長，1988年任國家商業部長，1993年任國務院特區辦主任。

2020年8月4日，福建原省長鬍平逝世。圖為胡平（執筆者）在給學校題字。（銘選中學官網）

退休後，胡平還曾擔任中國商業文化研究會會長、中國企業文化研究會理事長、中國商業聯合會顧問等職。

對於胡平的評價，福建《閩商文化研究》雜誌2018年01期曾刊文，從福建省長到商業部長，胡平一直站在改革開放的風口浪尖，他既是開拓者，也是實幹者。

文章稱，儘管在給企業「鬆綁放權」過程中出現很多問題，但胡平仍義無反顧深化改革、擴大開放。1986年，胡平在福建省第六屆人代會第五次會議上說，福建的出路在於改革開放，只有深化改革擴大開放，才能進一步理順各方經濟關係，把官員和民眾的積極性和創造性充分調動起來，投入到經濟社會發展實踐中去，才能逐步奠定有中國特色、又符合福建實際的社會主義商品經濟體制的基礎。

簡歷顯示，在胡平任職福建省長的1982年至1986年期間，習近平彼時在福建擔任廈門市委常委、副市長。習近平後於1999年至2002年擔任福建代省長、省長。