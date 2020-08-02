中國北斗對比美國GPS有哪些優勢　學者：擁有另外兩類衛星

中國國家主席習近平宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通後，俄羅斯衛星通訊社8月1日刊文解析，中國北斗三號全球衛星導航系統與美國的GPS相比有哪些優勢？

據俄羅斯衛星通訊社8月1日報道，中國的北斗三號全球衛星導航系統由24顆地球中圓軌道衛星（MEO）、3顆傾斜地球同步軌道衛星（IGSO）和3顆地球靜止軌道衛星（GEO）組成，共同構成了北斗三號星座大家族。

2020年6月23日，中國北斗三號全球衛星導航系統的最後一顆全球組網衛星，在西昌衛星發射中心發射升空。（新華社）

北京大學地球與太空科學學院教授焦維新認為，中國北斗三號全球衛星導航系統相比於美國GPS的優勢就在於除了擁有與GPS有類似性能的24顆地球中圓軌道衛星之外，還擁有另外兩類衛星。這兩類衛星使衛星的覆蓋範圍變廣，增強導航訊號和定位的精度。

焦維新稱，3顆地球靜止軌道衛星的高度是36,000公里，位於赤道上空。這三顆衛星最中心點位於中國的中部。可以起到訊號增強的作用、可以傳送短報文以及主動定位的功能。

此外，傾斜地球同步軌道衛星可以彌補地球靜止軌道衛星在高緯度地區訊號較弱的問題。傾斜地球同步軌道衛星的傾斜角是55°，這樣的話，就不會停留在赤道上空，而是以赤道為中心，走一個「8字形」的軌道。「有了傾斜地球軌道同步衛星，那麼無論在中國的最北端黑龍江漠河，或者在最南端的曾母暗沙，都可以接收到比較強的訊號」。