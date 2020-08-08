【鼠疫】內蒙古再多一人染鼠疫死亡　巴彥淖爾市發布防控Ⅲ級預警

內蒙古自治區巴彥淖爾市衛健委周六（8日）發布消息稱，巴彥淖爾市烏拉特前旗周四（6日）上午接到包頭市昆都侖區衛健委通報函，烏拉特前旗沙德格蘇木畢克梯嘎查一名患者撥打包頭市急救電話到包頭市醫院就醫。 及至周五（7日）凌晨，該患者因多重器官衰竭，搶救無效死亡，經專家組會診判定患者為腺鼠疫。

巴彥淖爾市根據相關要求，發布鼠疫防控Ⅲ級預警信息，自8月7日起進入預警期，預警時間從預警通報發布之日持續至2020年底。

據悉，目前巴彥淖爾市已對死者的7名密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，並給予預防性用藥及鼠疫核酸PCR檢測，目前無發熱等異常情況，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

去年年底，一對內蒙古牧民夫婦確診原發性肺鼠疫，該對牧民夫婦所居住的房屋事後被安排徹底消毒。（資料圖片）

市衛健委的通報還稱，已對死者居住地實行封鎖隔離，劃定隔離圈，開展流行病學調查，強化隔離對象健康監測，對隔離圈內所有人員進行健康監測、鼠疫核酸檢測和宣傳教育等工作，對死者住所及其周邊農牧戶居住場所每日進行全面消殺，並在死者居住地及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。

通報強調，當前巴彥淖爾市存在人間鼠疫疫情傳播的風險，各旗縣區、各部門、各單位要強化對鼠疫防控工作的重視，加大防控知識宣傳教育力度，強化聯防聯控和群防群控，進一步加強鼠間疫情監測。各級醫療機構要落實首診醫生責任制，做好預檢分診區、發熱門診的排查管理，做好鼠疫健康碼審驗。其他部門要按照工作職責做好鼠疫防控工作。

據此前報道，內蒙古包頭市8月2日曾接到達茂旗衛生健康委報告，達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生一例死亡病例，醫療專家會診判定死者患腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。達茂旗隨後也發布了鼠疫防控Ⅲ級預警。