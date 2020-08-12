美衛生部長訪台｜陸外交部：阿扎爾抗疫全球最差　棄民眾赴台作秀

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）今日（12日）下午結束訪台行程，搭乘美國行政專機返美。 中國外交部今日（12日）舉行例行記者會，發言人趙立堅回應阿扎爾訪台一事表示，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。他又指，世界各國抗疫最差非阿扎爾部長莫屬，面對美國嚴峻的疫情，不坐鎮抗疫前線，而是棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣「政治作秀」。

阿扎爾8月12日下午結束訪台之行，搭乘美國專機返美，上機前揮手致意。（台灣外交部提供）

中國外交部今日例行記者會上，有記者提問，阿扎爾周二（11日）在台大演講，稱中共本有機會向全世界示警並共同抗疫，但選擇不這樣做，又指中國未履行《國際衛生條例》規定的義務，違背全球衛生所需的合作精神；如果此種病毒出現在台、美等地，可能很容易就被遏止。中方對此有何評論？

趙立堅回應指，再次正告美方，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。在涉及中方核心利益的問題上，美國一些人切勿心存幻想和僥倖，玩火者必自焚；也要提醒台灣民進黨當局不要執迷不悟，甘當玩偶、仰人鼻息、挾洋自重、以疫謀獨的把戲是死路一條。

他說，中方已多次以時間線方式介紹中方抗疫舉措和成效，事實非常清楚。疫情以來，中方以公開、透明、負責任態度，認真履行《國際衛生條例》規定的職責和義務，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，全力遏制疫情擴散蔓廷，積極開展國際防控合作。中國政府堅持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷經得起時間和歷史的檢驗。中國為全球抗疫付出的巨大犧牲和作出的重大貢獻有目共睹。

美國新冠肺炎疫情：圖為8月1日美國佛羅里達州的民眾到沙灘嬉水。（AP）

趙立堅表示，反觀美國當前確診病例突破500萬，死亡病例逾16萬，面對如此嚴峻的疫情形勢，美國衛生領域的主要官員不坐鎮抗疫前線，盡心盡責控制好國內疫情，棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣「政治作秀」。這位美國官員是否知道，就在他所謂「訪問」的3天裏，美國新增確診病例超過15萬，2000多人被疫情奪去生命？美方官員這波「操作」再次證明，在他們眼中，美國人民的生命和政治私利相比一文不值。

他強調，美國疫情發展失控，恐怕同阿扎爾部長有直接關係，不知道他從哪裡來的底氣和勇氣，竟然大言不慚地批評中國的抗疫成果。如果世界各國要比抗疫誰最差，恐怕非阿扎部長莫屬。他之所以批評中國，是因為他想讓中國當美國抗疫不力的替罪羊。停止政治作秀，集中精力救美國民眾的命，這才是一個衛生部長的本職工作。這位美方官員說，如果此種病毒出現在美國等地，可能很容易就被遏止，中方期待他趕快展現真正實力，早日遏制其國內疫情。

國台辦：「以疫謀獨」鬧劇一場

此外，針對阿扎爾訪台期間會見蔡英文，以及台美簽訂醫療衛生合作了解備忘錄，國台辦發言人馬曉光今日（12日）表示，阿扎爾訪台違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方堅決反對，民進黨當局藉機作政治文章，「以疫謀獨」，不過是鬧劇一場。

針對阿扎爾訪台，大陸國家衛健委發言人同日也表態稱，台灣問題是中國內政，不容外部勢力插手干涉。美方有關錯誤行徑已對中美衛生健康合作造成嚴重損害。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台進行任何形式的官方往來與接觸。中美應共同致力於開展建設性衛生健康合作，維護兩國及全球民眾健康福祉與衛生安全。

（綜合報道）