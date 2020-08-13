【中美關係】外交部斥蓬佩奧「像打了雞血」重複顛倒黑白的謊言

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月12日在捷克訪問期間發表演講稱，比起蘇聯，中國共產黨的統治和控制方式所構成的威脅要大得多，美國人現在認識到中國共產黨威脅着他們的價值觀和生活方式。 對此，中國外交部表示，蓬佩奧像打了雞血一樣日復一日重複罔顧事實、顛倒黑白的謊言。

中國外交部發言人趙立堅13日在記者會上表示，「蓬佩奧出於冷戰思維和一己之私利，一再無端指責中國共產黨和中國的內外政策，對此中方已經多次嚴正闡明立場。」

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

趙立堅說：「蓬佩奧走到哪裏，就把政治病毒和虛假信息帶到哪裏。他剛剛離開捷克，中國駐捷克使館就忙着消毒，已經發表了消息稿。藉此機會，我想請媒體朋友幫我問一問蓬佩奧，他像打了雞血一樣日復一日重複罔顧事實、顛倒黑白的謊言，心虛不虛？」

趙立堅強調，「蓬佩奧之流試圖把國際社會綁上反共反華的戰車，讓別國為美國火中取栗。借用一句捷克諺語，給別人挖坑的人，自己也會掉進坑裏。」

中國駐捷克大使館發言人亦表示，蓬佩奧訪問捷克期間，多次就涉華問題發表錯誤言論，對此堅決反對，並斥蓬佩奧惡意挑撥別國與中國關係，言行充斥意識形態偏見和冷戰思維，促停止傳播「政治病毒」、干涉中國內政，停止破壞國際社會團結合作。

早前，蓬佩奧演講時在談到中國威脅性質的時候說，中國沒有使用坦克和槍炮，而是通過「經濟力量」，「中國共產黨已經融入了我們的經濟、政治和社會，這是蘇聯從未涉足過的」，因此更難對付。蓬佩奧指出，俄羅斯繼續通過虛假訊息活動和網絡攻擊「破壞」捷克的民主和安全，但中國的「強制控制活動」是一個更大的危險。

他說，人們看到中共威脅捷克的政界人士，盜竊產業數據，利用經濟力量壓制人們的自由權利。