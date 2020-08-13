新冠肺炎｜西安厄瓜多爾進口凍蝦驗出病毒　涉事海鮮市場停業整頓

據內地媒體報導，陝西西安方欣海鮮市場有凍白蝦驗出新冠病毒。有網傳消息稱，當地一處公寓的物管還曾發出通知稱，上述市場有新冠肺炎感染者。不過，涉事物管事後表示，是物管工作人員對政府通知理解錯誤，才發出有關通知。 對此，西安市疫情防控指揮部表示，方欣海鮮市場一個批次的進口厄瓜多爾凍白蝦外包裝新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。目前未發現有人感染，海鮮市場正停業整頓。

據西安市疫情防控指揮部辦公室消息，陝西省疾控中心在其監測點，對西安市蓮湖區方欣海鮮市場海鮮產品採樣核酸檢測中，發現一個批次的進口厄瓜多爾凍白蝦外包裝新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

涉事的海鮮市場已停業整頓。（網上圖片）

據悉，該批次凍白蝦7月23日由山東濟南維爾康市場進貨，後運至方欣市場冷庫。此後西安市疾控中心對方欣海鮮市場進口厄瓜多爾凍白蝦外包裝直接接觸的9名人員、20名8號冷庫相關工作人員進行核酸檢測，結果均為陰性。

而網傳物管通知則稱，方欣海鮮市場發現新冠肺炎患者，物管要求15日內曾到該市場的人士，自動聯繫物管登記上報社區，並自我居家隔離14日；在市場工作的人士則要立即到指定單位接受核酸檢測，並居家隔離14日。不過，此後物管改口稱通知內容有誤，是工作人員理解錯誤，實際上並無人確診感染新館病毒。

360份人員檢測均為陰性

西安市疫情防控指揮部表示，事發後，市衛健委負責對全市海鮮經營門店、加工人員全部核酸檢測，特別對方欣海鮮市場3000餘名從業人員和海鮮市場的B類、C類接觸人員全部追查。截至13日下午5時，全市合計採樣11138份，其中環境採樣1833份，人員採樣9305份。其中，876份環境樣本檢測結果為陰性；已出人員檢測結果360份，全部陰性（含9名直接接觸人員）。

內地多地7月以來先後在厄瓜多爾進口凍蝦的外包裝檢測出新冠病毒。（資料圖片）

公開資料顯示，方欣海鮮市場全稱「方欣炭市街副食海鮮市場」，地處西安市蓮湖區，是方欣集團旗下七大市場之一。方欣集團官網顯示，該市場一期佔地8萬多平方米，現有營業攤位500多戶，經營範圍為海鮮產品、生鮮肉、熟肉製品、乾貨調料、果蔬糧油等品類，其中海鮮產品有1000餘種，市場年交易額達5億多人民幣。

2020年4月，方欣海鮮市場暫被西安市商務局列入全市重點民生保供企業，擔負政府冷凍豬肉的儲備工作。

據公開報道，7月以來，內地已多次在進口冷凍肉製品和水產品包裝上檢測發現新冠病毒。其中，福建廈門、遼寧大連、江西萍鄉、重慶沙坪壩區和安徽蕪湖等地，先後在厄瓜多爾進口的凍南美白蝦外包裝檢測到病毒。

（綜合報道）