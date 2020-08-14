傳崔永元昏迷入院搶救　內地女星袁立丈夫發文祈禱

央視前主播崔永元因敢言著稱。近日有消息稱，他患病送往醫院搶救，該消息引發外界關注。

新華社記者唐師曾周四（13日）在微博發文稱，「我一兄弟，失去意識，已送往醫院搶救，祈禱！」外界猜測指昏迷者是崔永元。但翻查唐師曾的微博，並沒有發現崔永元住院的相關信息，疑似發布後又刪除。

隨後，因劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》中杜小月一角為人熟知的內地女演員袁立，其丈夫梁太平被指在朋友圈轉發了一則貼文：「為崔老師祈禱，願上帝安慰醫治渴望實話實說的人。」疑似暗示崔永元現在狀況不佳。

此外，微博上也有網民指稱崔永元昏迷住院，還曝光了他8月11日的急診搶救入院記錄，疑似藥物中毒進入搶救室。但該消息迄今也未得到崔永元本人證實。

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據悉，崔永元因敢言被外界關注，近年來圍繞他的爭議不斷。先是2013年崔永元「自費」上百萬元人民幣赴美「調查」轉基因食品的安全問題，之後其推出的轉基因紀錄片在中國引起軒然大波，且他的結論和國內知名學者力挺轉基因的觀點大相逕庭。

2015年11月，崔永元在個人微博置頂了一條「人肉信息」，被人肉者網名「飛雪之靈」，是果殼網的一名科普作者，其看待轉基因的立場與崔永元相反。在隨後長達半個月的時間，崔永元幾乎每天都會轉發攻擊果殼網的微博，並對中國農業大學進行調侃，引發該校部分師生的不滿。之後崔永元又以「說髒話」為由，在自己的微博上曬出數十張農業大學師生的微博主頁截圖，並辱罵其是「垃圾」。

事後，中國農業大學微博協會發布了《面對網絡暴力，我們該怎麼做》一文，稱崔永元的行為「造成了較惡劣的影響」，並號召農大學生「不要理會」、「拒絕網絡暴力」。

2018年，因與中國知名導演馮小剛2003年執導的電影《手機》中情節映射的問題產生矛盾，崔永元揭露影視圈存在「陰陽合同」現象，而這其中最典型的案件就是「范冰冰逃漏税案」，一度轟動海內外。

2018年底崔永元再爆料「陝西千億礦權案」，此案在最高法院審理過程中發生二審案卷丟失，迅速引發社會輿論關注。

崔永元最近一次公開發言是評論山東女子苟晶指自己兩次高考被冒名頂替事件。

對於苟晶事件，內地傳媒《環球時報》總編胡錫進在7月4日的微博中說，「苟晶撒謊，消費公眾的同情心，她精心編造的網絡人設瞬間崩塌，無數網友對她的行為表達蔑視，這是她欺騙公眾應當得到的道義懲罰」，「這件事的結果同時形成對兩種人的警示，一種是對高考規則和其他社會治理規則的破壞者，一種是撒謊者。正義是嚴厲的，揉不進半點沙子，請記住這一點。」

7月5日，崔永元在YouTube視頻帳號發布視頻對胡錫進上述觀點表達強烈的憤怒，甚至在視頻中直呼胡錫進為「胡叼盤」，質疑「調查組的結果就能信啊」。