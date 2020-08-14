【新冠肺炎】內地昨日新增30宗確診　上海有16宗境外輸入病例

內地新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委周五（14日）通報，內地周四（13日）新增30宗確診病例，其中境外輸入病例佔22宗（上海16宗，陝西5宗，四川1宗），本土病例8宗（均在新疆）。 此外，內地周四新增28宗無症狀感染者病例，其中境外輸入佔24宗。當日無新增死亡病例，新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（均在上海），新增治癒出院病例64宗。

8月10日，在上海浦東國際機場T2航站樓內，航空公司工作人員指導旅客填寫出入境健康聲明卡。（中新社）

根據新疆衛健委通報，當地周四新增8宗確診病例和4宗無症狀感染者病例，均在烏魯木齊市。新疆現有464宗確診病例，其中烏魯木齊市462宗、喀什地區1宗、兵團1宗；現有無症狀感染者129人，其中烏魯木齊市128人、昌吉州1人。尚有12501人正在接受醫學觀察。

另據上海市衛健委消息，當地周四新增的16宗境外輸入確診病例中，有13名患者為中國籍。其中有8名中國籍患者此前在菲律賓工作或生活，乘坐同一航班於8月12日自菲律賓出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經診斷後確診。

根據官方通報，內地境外輸入現有確診病例174宗，現有疑似病例5宗。累計確診病例2249宗，累計治癒出院病例2075宗，無死亡病例。

截至周四，內地現有確診病例690宗，累計治癒出院病例79462宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84786宗，現有疑似病例5宗。累計追蹤到密切接觸者804180人，尚在醫學觀察的密切接觸者21456人。

（綜合報道）