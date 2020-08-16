傳崔永元昏迷入院搶救　工作室Twitter發公吿證實病情好轉

因敢言著稱央視前主持人崔永元，近日因病被送往醫院搶救，消息引發外界關注。8月15日，崔永元工作室通過海外社交媒體發佈公吿稱，崔永元「目前已好轉，並在康復中」，並「感謝各位朋友對他的關心和愛護」。

新華社記者唐師曾8月13日在微博發文稱，「我一兄弟，失去意識，已送往醫院搶救，祈禱！」外界猜測指昏迷者是崔永元。

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隨後，內地演員袁立丈夫梁太平被指在朋友圈轉發了唐師曾的貼文，並寫道：「為崔老師祈禱，願上帝安慰醫治渴望實話實說的人。」疑暗示崔永元現在狀況不佳。

此外，在微博上，有網友8月13日稱崔永元昏迷住院，還曝光了他8月11日的急診搶救入院記錄，疑似藥物中毒進入搶救室。

8月15日，崔永元工作室通過海外社交媒體Twitter發佈公吿稱：近日，崔永元老師因身體不適，入院治療，目前已好轉，並在康復中。在此感謝各位朋友對他的關心和愛護。崔老師本人表示：身體徹底恢復後將繼續迴歸工作和生活中，請您放心！感恩！

2020年8月15日，崔永元工作室通過海外社交媒體Twitter發佈公吿稱：近日，崔永元老師因身體不適，入院治療，目前已好轉，並在康復中。（Twitter@YongyuanCui1）

崔永元因敢言被外界關注，近年來圍繞他的爭議不斷。2013年崔永元「自費」上百萬元人民幣赴美「調查」轉基因食品的安全問題，之後其推出的轉基因紀錄片在中國引起軒然大波，且他的結論和中國知名學者力挺轉基因的觀點大相徑庭。

2013年9月，崔永元與網絡名人方舟子關於轉基因食品市場化問題在互聯網上展開罵戰，甚至對簿公堂，引發關注。

2018年，因與中國知名導演馮小剛2003年執導的電影《手機》中情節映射的問題產生矛盾，崔永元再揭影視圈存在「陰陽合同」現象，而這其中最典型的案件就是「范冰冰逃漏税案」，一度轟動海內外。

2018年底崔永元再爆料「陝西千億礦權案」，此案在中國最高法院審理過程中發生二審案卷丟失事件，迅速引發社會輿論關注。

崔永元最近一次公開發言是評論山東女子苟晶指自己兩次高考被冒名頂替事件。

對於苟晶事件，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在7月4日的微博中說，「苟晶撒謊，消費公眾的同情心，她精心編造的網絡人設瞬間崩塌，無數網友對她的行為表達蔑視，這是她欺騙公眾應當得到的道義懲罰」，「這件事的結果同時形成對兩種人的警示，一種是對高考規則和其他社會治理規則的破壞者，一種是撒謊者。正義是嚴厲的，揉不進半點沙子，請記住這一點。」

7月5日，崔永元在YouTube視頻賬號發佈視頻對胡錫進上述觀點表達強烈的憤怒，甚至在視頻中直呼胡錫進為「胡叼盤」，強調「調查組的結果就能信啊」。