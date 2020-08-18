上海副市長兼公安局長龔道安受查　年內第三個副部級警界高官落馬

據中央紀委國家監委網站18日發布的消息，上海市副市長、市公安局局長龔道安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 龔道安是今年內地第三個被查副部級警界高官。

目前，上海市政府官網關於龔道安的簡歷還未撤下。（上海市政府官網）

資料顯示，龔道安出生於1964年11月，湖南澧縣人，曾任湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

2017年6月，龔道安出任上海市政府黨組成員，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。2018年1月，他當選上海市副市長。

在被查之前，龔道安負責上海市公安、司法行政、社會穩定、道路交通安全等工作；分管市公安局，市司法局及市監獄管理局；聯繫市高院、市檢察院。

據悉，龔道安最後一次公開露面在7月31日。據上海市委機關報《解放日報》報道，當天中國國務院召開關於安全生產電視電話會議，龔道安參加了會議。

此前落馬的重慶市副市長、公安局局長鄧恢林。（網絡圖片）

龔道安是今年第三個被查副部級警界高官。

4月19日，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

6月14日，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。鄧恢林曾長期在湖北省內任職，他曾任宜昌市委常委、政法委書記、市公安局局長。2014年10月，鄧恢林出任湖北省公安廳副廳長、黨委委員（正廳長級）。鄧恢林於2015年6月調往中央政法委，擔任辦公室主任、反分裂指導協調室負責人等職務。2017年7月，鄧恢林空降重慶，出任副市長、市公安局局長、黨委書記。