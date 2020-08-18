中國對澳洲葡萄酒開展反傾銷調查　澳貿易部長：失望困惑

今天（8月18日），中國商務部宣佈將對原產於澳洲的葡萄酒展開反傾銷調查，為期1年，但也可能延長到1年半。 對此，澳洲官方稱對中方的決定「非常失望」，但也表示會積極參與調查和申訴。

根據澳洲SBS新聞網的報導，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）在一份回應中表示，中方對澳洲葡萄酒的調查是應中國本土葡萄酒行業的申請而做出的。

他表示澳方對中方決定做出這一調查感到「非常失望」和「困惑」，稱澳洲的葡萄酒行業是憑藉其自身的努力而成為全世界頂級的出口產品的，在中國受歡迎是因為品質好，並沒有在中國以低於市場價的價格出售，出口時也沒有享受澳政府的補貼。他還稱澳方會積極參與中方的調查，並強烈申訴。

而據澳洲廣播公司（ABC）的報導，中方決定對澳葡萄酒發起調查一事，目前也已經在澳洲國內，尤其是該國葡萄酒行業內，引起了較大的震動。

ABC指，中國是澳洲葡萄酒最大的出口市場，去年的出口價值在12.5億澳元左右，是澳洲葡萄酒整個出口市場的1/3還多。

有澳方的分析人士認為這可能是中國在對澳洲最近一系列的涉華表態進行政治報復，但也有人認為這可能是因為新冠疫情之下中國本土的葡萄酒行業困難，所以才會對澳方進行投訴。