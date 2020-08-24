中國外長王毅明起應邀訪問西歐五國

在今天（24日）的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅宣布：國務委員兼外交部長王毅將於8月25日至9月1日對意大利、荷蘭、挪威、法國、德國5國進行正式訪問。王毅此次訪問正值中美關係緊張，歐洲成為中美同時爭取支持對象。美國國務卿蓬佩奧月中剛訪問了中東歐4國。

王毅將在25日訪問羅馬，與意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）會面。（資料圖片）

趙立堅表示，王毅此次歐洲之行是中國外長在新冠疫情緩解後的首次出訪，受到有關國家的熱烈歡迎，充分體現了雙方對中歐關係的重視。中方期待通過此訪達到三個目標：一是共同落實好中歐領導人共識，積極推進雙方重要的政治經貿議程；二是同歐方應對疫情，穩定全球產業鏈、供應鏈，穩定進行合作，進一步探討在數字經濟、綠色經濟等新興領域的合作；三是對外共同發出維護多邊主義，完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展做出更大的貢獻。

趙立堅指出，中國國家主席習近平主席以視頻、通話、信函等形式，同歐盟和歐洲國家領導人保持著經常溝通，第22次中國歐盟領導人視頻會晤成功舉行；在中歐建交45周年之際，雙方積極攜手推動中歐和國際抗疫合作，豐富了中歐全面戰略夥伴關係的內涵。

趙立堅指出，在疫情背景下，國際形勢不穩定、不確定性更加突出；中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，就推動國際社會團結抗疫，維護多邊主義，重啟世界經濟開展合作的重要意義更加凸顯。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月13日到訪斯洛文尼亞，再次呼籲不要採用華為設備建設5G網絡。（資料圖片）

早前美國國務卿蓬佩奧訪問歐洲多國旨在打造反華聯盟，以加大對中國的壓力，為美國在美中衝突中助勢。蓬佩奧在7月訪問英國及丹麥。8月又先後到訪捷克、斯洛文尼亞、奧地利，以及波蘭4個中東歐國家。期間多次呼籲盟國警惕來自中國及俄羅斯的威脅，排除華為參與5G網絡建設。

蓬佩奧在捷克訪問期間發表演講稱，比起蘇聯，中國共產黨的統治和控制方式所構成的威脅要大得多，美國人現在認識到中國共產黨威脅着他們的價值觀和生活方式。對此，中國外交部表示，蓬佩奧像打了雞血一樣日復一日重複罔顧事實、顛倒黑白的謊言。