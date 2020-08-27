【中美角力】國防部：中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來

中國國防部長魏鳳和8月初應約與美國國防部長埃斯珀通電話，雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換意見。 中國國防部發言人吳謙大校在周四（27日）的例行記者會上指，當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面，強調「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來。」

據此前中國國防部的通報，魏鳳和就南海、台灣、美國對中國「污名化」等問題表達中國的原則立場，要求美國要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。埃斯珀則指，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

吳謙表示，一段時間以來，美國不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全、嚴重損害兩國兩軍關係。中國採取有力舉措，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。中國希望美國真正拿出戰略眼光，以開放和理性的心態看待中國發展，走出焦慮糾結的泥沼。

吳謙又稱，當前中美兩軍保持溝通十分重要，雙方要堅持相向而行，加強危機溝通，有效防範風險，推動和保持兩軍關係總體穩定。對於埃斯珀透露希望在年內訪華，吳謙指關於兩軍高層交往，兩國防務部門就此保持著溝通協調，希望美國采取切實措施，為訪問營造積極有利的氛圍。

近來，中美軍事衝突爆發風險不斷升級。在台海海域，美軍動作不斷。

8月18日，美軍驅逐艦在更加接近中國大陸海岸線的區域穿越台灣海峽，但遭解放軍052D型導彈驅逐艦現場全程跟蹤監視後，8月19日，美國陸軍一架「挑戰者650」偵察機被曝從沖繩嘉手納空軍基地起飛，約10時從台灣東部空域經過，中午在巴士海峽上空折返。

除此之外，自8月13日解放軍宣布在台灣海峽及南北兩端組織實戰化演練之後，8月13日至8月15日三天內，美軍還累計派出包括P-8A反潛巡邏機、P-3C巡邏機、RC-135戰略偵察機及EP-3E電子偵察機在內至少7架次各型偵察機，到台灣周邊空域開展持續的偵察活動。

針對美軍相關動作，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，「我們正吿有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，是極其危險的。戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

另據媒體報道稱，解放軍26日從青海方向發射了東風-26B彈道導彈，從浙江方向發射了東風-21D彈道導彈，打擊了位於南海的預定目標。

美國彭博社認為，東風-21D和東風-26都具備反航母能力，其中東風-26B可以在4,000公里外打擊美軍艦船目標。

這次發射發生在美軍U-2偵察機擅闖解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動之後的第二天，警示意味濃厚。

（綜合報道）