【南海爭議】繼制裁24間中國企業後　美國再對12人實施簽證限制

美國商務部的聲明列出涉事的24間中國企業名單,當中包括中國交通建設(China Communications Construction Company)的5間子公司、中國電子科技集團公司第七研究所(CETC-7)及其兩間下屬機構等。

被制裁的24間中國企業名單:

China Communications Construction Company Dredging Group Co., Ltd.(中交疏浚(集團)股份有限公司)

China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau(中交天津航道局有限公司)

China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau(中交上海航道局有限公司)

China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau(中交廣州航道局有限公司)

China Communications Construction Company Second Navigation Engineering Bureau(中交第二航務工程局有限公司)

Beijing Huanjia Telecommunication Co., Ltd.(北京環佳電信有限公司)

Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.(常州國光數據通信有限公司)

China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7)(中國電子科技集團公司第七研究所(CETC-7))

Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd., (a subordinate institute of CETC-7)廣州宏宇科技有限公司(CETC-7的下屬研究所)

Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd. (a subordinate institute of CETC-7)廣州通光通信技術有限公司(CETC-7 的下屬研究所)

China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30)中國電子科技集團公司第三十研究所(CETC-30)

China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute(中國船舶工業集團第722研究所)

Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.(崇信八大科技發展有限公司)

Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.(廣州市廣有通訊器材有限公司)

Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.(廣州市海格傳播集團有限公司)

Guilin Changhai Development Co., Ltd.(桂林長海發展有限公司)

Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.(湖北廣興通信技術有限公司)

Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.(陝西長嶺電子科技有限公司)

Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.(上海電纜海洋工程有限公司)

Telixin Electronics Technology Co., Ltd.(泰利信電子科技有限公司)

Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.(天津廣播設備有限公司)

Tianjin 764 Avionics Technology Co., Ltd.(天津市764航空電子技術有限公司)

Tianjin 764 Communication and Navigation Technology Co., Ltd.(天津市764通信導航技術有限公司)

Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.(武漢美利特通訊有限公司)