解放軍指美軍艦擅闖西沙水域　南部戰區全程監視並警告驅離

中美關係緊張，南海角力進一步升級。解放軍南部戰區周四（27日）深夜通報，指美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦（USS Mustin DDG 89），在當天擅自闖入中國西沙領海。 解放軍南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，南部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

美軍太平洋艦隊司令部網站表示，美國導彈驅逐艦馬斯廷號27日在南海自由航行。（美國太平洋艦隊司令部網站）

發言人稱，美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以「航行自由」之名行航行霸權之實，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海國際航行秩序。敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事行動，嚴格約束一線海空兵力行為，以免引發不測事件。

發言人重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

據此前報道，解放軍周三（26日）向區內試射多枚導彈。美國國防部周四批評北京的舉動試驗威脅地區和平和安全，警告事件導致形勢進一步不穩。

此外，美國商務部當地時間周三宣布，決定把24間在南海參與建設島礁的中國企業列入「實體清單」（Entity List），即美國出口管制黑名單。美國國務院同日亦宣布，對12名涉及南海人工島建設的中國公民實施簽證限制。

中國國防部發言人吳謙大校在周四的例行記者會上指出，一段時間以來，美國不斷挑釁滋事，嚴重損害中國主權安全、嚴重損害兩國兩軍關係。他表示，當前中美關係正面臨建交以來異常嚴峻複雜的局面，強調「中方既不會隨美起舞，也不會任美胡來」。

（南部戰區）