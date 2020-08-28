美國防部批評解放軍試射導彈　指摘北京破壞南海穩定

南海局勢持續升温，中國解放軍8月26日向區內試射多枚導彈。美國國防部27日批評北京的舉動試驗威脅地區和平和安全，警告事件導致形勢進一步不穩。

美國國防部在聲明中表示，對中國決定於8月23日至29日在南海西沙群島周圍進行包括發射彈道導彈在內軍事演習感到憂慮，指北京在南海有爭議的地方進行軍事演習對化解緊張局勢和維護穩定造成反作用，批評中國進一步破壞南海穩定。

華府認為，北京的行動違反2002年的《南海各方行為宣言》，避免導致區內和平及穩定受影響的承諾。同時指今次演習是中國連串主張非法海洋權利及削弱其他南海國家的最新一項行動，與美國主張在印太地區自由和開放的願景成強烈對比。

國防部指曾在7月提醒中國，華府會繼續監視局勢，並期望中國能減少其在南海對鄰國的軍事化和脅迫，但中國選擇通過發射彈道導彈來升級演習活動。因此美國敦促各方保持克制，不要採取可能威脅航行自由和加劇南海爭議的軍事行動。

彭博社與路透社26日引述美國國防官員報道，指中國軍方8月26日向南海發射了四枚中程彈道導彈。《南華早報》則引述一名接近中國軍方的消息人士稱，其中一枚導彈有「航母殺手」之稱，指這是向美國發出明確警告。

報道稱，其中一枚東風-26B型導彈是從青海省發射，另一枚東風-21D型導彈則是從東部的浙江省發射，兩枚導彈都發射到了海南省和西沙群島之間的區域。