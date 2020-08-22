新冠肺炎｜政府工作組考察深圳臨時醫院　料港年底隔離病床增六成

新冠肺炎疫情未止，目前本港的隔離及治療設施一共能提供3270張病床。政府預計在本月內，公立醫院二線隔離病床能額外增加160張，而9月則能在亞博社區治療設施增加1000張病床。 另外，政府正於亞博館毗鄰用地興建臨時醫院，工作組成員已到深圳市第三人民醫院應急院考察。政府期望於12月落成臨時醫院，預料年底的總隔離病床數字能達5230至5430張，較現時增加六成。

據內會文件，政府已經成立一個工作組落實臨時醫院項目，由發展局局長帶領，成員由食物及衞生局、醫管局、建築署及其他相關部門的代表組成。工作組已與内地相關單位聯絡，並到深圳市第三人民醫院應急院進行考察。

綜合內媒報道，深圳市第三人民醫院二期於今年2月開始加快建設，興建1000張床位，以持續保障深圳對新冠肺炎患者的救治能力。該項目與深圳三院一牆之隔，預計項目面積將超過6萬平方米，被稱為「深圳版小湯山」。

（內會文件）

文件又披露，截至今年8月21日，本港的隔離及治療設施一共能提供3,270張病床。當中醫管局一線隔離病床佔1,270張；二線隔離病床佔500張；亞洲博覽館社區治療設施佔900張；鯉魚門公園度假村社區隔離設施佔600張。

另外，政府預計在本月內，公立醫院二線隔離病床能額外增加160張，而9月則能在亞博增加1,000張病床。政府期望，在亞博毗鄰用地興建的臨時醫院能在12月落成，屆時再能額外提供800至1000張病床，預料12月的總病床數字達5,230至5,430張，即較現時增加約六成。