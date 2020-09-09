內地擬設婚前輔導課程　民政部：從源頭減少婚姻糾紛

內地婚姻登記程序曾十分簡易，只要男女雙方填表、蓋章即可，被指缺少儀式感，也有不少「閃婚」一族快速結婚後因生活不和睦而後悔。對此，民政部著手對婚姻登記流程進行改革。 民政部網站周二（8日）表示，近日與全國婦聯聯合印發《關於加強新時代婚姻家庭輔導教育工作的指導意見》，提出探索開展婚前輔導，提升結婚頒證服務水平，建立地方領導、社會名人頒證制度等舉措。

上述意見稱，將開發婚前輔導課程，編寫教材和宣傳資料，在婚姻登記大廳透過宣傳欄、影片、免費贈閱等，幫助當事人做好進入婚姻狀態的準備，學會管理婚姻，努力從源頭上減少婚姻家庭糾紛的產生。據悉，婚前輔導內容主要包括宣傳婚姻家庭文化、家庭責任、溝通技巧、家庭發展規劃等。

內地婚姻登記流程面臨重大改革。（新華社）

意見要求，縣級以上婚姻登記機關至少設立一個獨立的頒證大廳，探索將頒證儀式引入結婚登記流程並實現頒證常態化，透過引導婚姻當事人宣讀結婚誓言、領取結婚證，在莊重神聖的儀式中宣告婚姻締結，讓當事人感悟銘記婚姻家庭蘊含的責任擔當。

意見還提出，建立地方領導、社會名人頒證制度，鼓勵當事人邀請親朋好友共同見證。據悉，上海、山東、湖北等地民政部門婚姻登記機關多年前就已開始推行免費結婚登記頒證儀式，頒證員作為證婚人，領讀結婚誓詞，並請當事人跟讀，當事人也可邀請父母親友參加儀式。

8月25日是七夕情人節，河南鄭州眾多新人扎堆到婚姻登記處領取結婚證。圖為一對新人領證後拍照留念。（中新社）

意見稱，探索離婚冷靜期內對當事人開展婚姻危機干預的有效方法和措施，支持開展婚姻家庭社會工作服務，面向社區積極開展親子教育、防家暴教育、生活減壓和社會支持等預防性專業服務。婚姻登記場所設置婚俗文化牆或婚俗文化廊，有條件的地方可設置婚姻家庭文化展示廳、婚俗文化博物館或婚姻家庭文化教育基地。

《意見》還倡導，推廣體現優秀中華文化的傳統婚禮，組織舉辦集體婚禮，倡導健康文明、簡約適度的婚俗文化。