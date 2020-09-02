貴州21歲少婦公廁產子後丟棄垃圾桶　丈夫：不知她懷孕

貴州安順市一名21歲少婦，日前在公廁生下一名男嬰後，遺棄在廁所垃圾桶內。男嬰被附近群眾救起。少婦事後被警方拘捕，她的丈夫則表示對妻子懷孕一事毫不知情。

男嬰在廁所垃圾桶被發現。（央廣網）

案發於8月24日，附近民眾在公廁垃圾桶發現男嬰後報警，並將男嬰送往附近醫院。醫生檢查發現，男嬰肺部和肝腎功能正常，但頭顱電腦斷層掃描顯示罹患了缺氧缺血性腦病，或是出生前後有缺氧導致，還需進一步檢查。

警方調閱閉路電視，在案發現場附近發現一對可疑男女，其中男子駕駛電單車，女子坐在後座，兩人停車後，女子非常急切地進入公廁。警方隨後將兩人傳喚到派出所接受調查。

警方調查後表示，女性疑犯小芳（化名）在廁所生下孩子，其丈夫則在廁所外給她遞廁紙。但小芳稱，丈夫遞紙前她已生下孩子。小芳表示，夫婦兩人目前育有一子，雖然丈夫一直想要二胎，但兩人經濟不寬裕，加上小芳覺得丈夫長期在外，對自己不夠關心，所以她選擇遺棄親生骨肉。

小芳丈夫表示，小芳一直瞞著家人，他自己也過於疏忽，導致直到進派出所前，都還不知道妻子懷孕，也不知道她急匆匆地在廁所生了一個孩子。雖然男嬰被生母遺棄，但小芳丈夫仍然表示，自己的家人都很期待這個孩子，連名字都改好了，處理好案件後他會第一時間接孩子回家。

警方則表示，小芳身材較胖，懷孕不明顯，加上平時穿寬大的衣服遮掩，才沒有被發現懷孕。懷孕期間，丈夫曾發現她身上有血漬，但她謊稱是經血。誕下孩子後，小芳為了掩人耳目，翌日還去酒吧喝酒，而胎盤在體內一直沒有取出。目前，警方以遺棄罪將小芳拘留，鑑於其身體狀況取保就醫。

根據內地《刑法》第261條，遺棄罪是指對於年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的人，負有扶養義務而拒絕撫養，情節惡劣的行為，一經定罪可判處5年以下有期徒刑、拘役或管制。

（央廣網）