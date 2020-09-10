中國發射可重複使用航天器受關注　獲北美防空司令部編號

中國在9月4日發射的新型可重複使用航天器，並在9月6日成功返回預定著陸場。 據美國網站「SpaceNews」（空間新聞）消息，美國北美防空司令部給了它一個正式編號：NORAD ID 46395 （2020-063G COSPAR ID）。

「空間新聞」網站9月7日報導稱，中國的可重複使用航天器在軌釋放了一個「物體」（object），運行在近地點332千米、遠地點348千米，傾角50.2度的軌道上。

更重要的是，負責監視宇宙空間的美國北美防空司令部給了它一個正式編號NORAD ID 46395 （2020-063G COSPAR ID）。

該太空物體得到北美防空司令部的編號，意味着它被正式承認為一個人造軌道飛行器。

用航天飛機來部署衛星，是航天飛機時代的理念。美國利用有人駕駛的航天飛機，多次把大型航天器部署到軌道上。然而，由於航天飛機需要載人飛行，費用太高、風險太大，美國逐步放棄了這種方式。

但是，用無人航天飛機X-37B來部署衛星，就沒有那麼高的費用和風險。用無人航天飛機部署衛星，必須解決幾個關鍵技術，包括開合式貨艙技術、空間機械臂技術、姿態和軌道控制技術等。

報導稱，NORAD ID 46395的成功入軌，意味着在中國已經掌握了上述技術。