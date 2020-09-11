解放軍運-20裝載步兵戰車等裝備啟程赴俄　將參加「高加索」軍演

俄羅斯「高加索-2020」首長司令部戰略大演習將於9月上旬在俄阿斯特拉罕州全面展開，中國國防部也宣布將派兵參加此次演習。 據悉，中方首批參演部隊今天（11日）已經出發，央視播出的節目畫面展示了負擔運輸任務的解放軍運-20運輸機裝載ZBD-04A步兵戰車等裝備的畫面。

央視「國防軍事早報」消息指，中方首批參演部隊已於11日凌晨兩點，從甘肅酒泉出發。參演人員、裝備全部依託運-20大型運輸機，實施點對點，遠程空中投送。

在央視新聞畫面中可以看見解放軍ZBD-04A型步兵戰車以及陝汽-2190通訊車。出現在報道中的ZBD-04A型步兵戰車隸屬於解放軍西部戰區某重型合成旅，2019年該旅也派出合成營參加了俄羅斯「中部-2019演習」。

《觀察者網》指，這是運-20首次在公開報道中展示裝載步兵戰車，這也是中國首次利用運輸機向境外投送步兵戰車等重型機械化設備，具有里程碑意義。

據了解，運-20在立項之處，就考慮了投送包括96式主戰坦克、步兵戰車在內的機械化裝備。運-20的機艙較寬，在搭載04A等步兵戰車時不用拆卸裙板，方便運-20裝載步兵戰車，增加了投送效率。

實際上，據央視早前報導，就在8月，運-20還在高原戈壁進行了傘兵機降訓練，同時首次完成重型裝備空降訓練。

分析指，此次運-20成功實施高原重裝空投，可以使中國軍隊在高原地區以最快的速度獲得重火力武器，幫助中國軍隊在軍事衝突發生時提升火力的優勢。

運-20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7,800公里。運-20最大載重量僅次於俄羅斯的安-124重型軍用運輸機（150噸），美國C-5M重型軍事運輸機（129噸）、C-17重型軍用運輸機（77噸），是中國空軍主力運輸機，目前已至少服役10多架。