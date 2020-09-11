王毅指摘美國大搞單邊行徑　成為當代國際秩序最大破壞者

中國國務委員兼外交部長王毅9月10日在莫斯科出席上海合作組織成員國外長理事會會議。他提出五項建議加強上合組織合作，包括堅持多邊主義。他指摘美國作為超級大國，執意奉行本國第一，是當代國際秩序的最大破壞者。

王毅表示，明年是上合組織成立20周年。中方願同各方緊密協作，引領上合組織更加有效應對風險挑戰，為促進地區和世界安全穩定、發展繁榮作出應有貢獻。

對於加強上合組織合作，王毅提出五項點建議，包括維護彼此核心利益、共同抗擊新冠疫情、化解各類安全風險、助推各國經濟復蘇以及推動完善全球治理。

王毅提到，維護以聯合國為核心的國際體係和以國際法為基礎的國際秩序是各國共識，堅持多邊主義是國際社會尤其是廣大中小國家的立國之本。他指摘作為超級大國的美國，執意奉行本國第一、本國優先，大搞單邊行徑，不斷退群毀約，不但放棄自身應當承擔的國際義務，還把謀取一己私利建立在損害別國正當利益之上，正在成為當代國際秩序的最大破壞者。

他認為，上合組織應始終站在多邊主義一邊，站在公平正義一邊，站在歷史前進的方向一邊，堅定捍衛聯合國核心地位，堅定維護國際法權威，堅決防止強權政治將這個世界拉回到弱肉強食的「叢林時代」，堅決遏制單邊霸淩行徑阻擋國際關係民主化的步伐。