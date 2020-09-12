解放軍今移交5名印度青年　胡錫進：是裝扮成獵人的印度情報人員

印度有5名青年早前被指在中印有主權爭議的藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦）失蹤，其後證實遭解放軍帶走，印媒稱眾人當時是在森林打獵。印度政府其後表示，解放軍將在周六（12日）將5人移交回印方。 官方傳媒《環球時報》總編輯胡錫進在周六發文，指根據消息人士透露，該5人是裝扮成獵人的印度情報人員，中方在警告、教育後予以釋放。

胡錫進指，該5人在藏南地區越界，進入西藏的山南市轄區。胡錫進引述消息人士透露，該5人都是裝扮成獵人的印度情報人員，印度不時以此種方式派人越界刺探中國的情況，「這是他們蠶食中方控制地區的一種手段」。胡錫進指，中國會堅決將一干人等扣留，待警告、教育後才予釋放。

胡錫進又表示，中印邊界漫長，有很開闊的非常備駐守區，「印方這幾年在中印邊境地區采取占便宜的進取姿態，這給中方加強邊境管控增加了挑戰。」胡錫進稱，印度軍方與媒體互動頻密，經常散布歪曲真相的資訊誤導公眾，煽動其國內民族主義情緒，「為應對印方的常態化挑釁，我方近日也在增加中印邊境地區真實情況的信息發布，以正視聽。」

至於中國外交部的表態，發言人趙立堅此前在9月6日稱不掌握相關案件的具體情況，但重申中國不承認印國在中國領土上非法設立的阿魯納恰爾邦。

（綜合報道）