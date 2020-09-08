印度官員稱中國解放軍擬移交5名印度青年

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印度青年事務和體育部以及少數群體事務部國務部長里吉朱（Kiren Rijiju）9月8日發表推文稱，5名之前在阿魯納恰爾邦（中國稱「藏南地區」）失蹤的該國青年已被中國解放軍找到。

這名印度官員9月8日在Twitter上表示，中國解放軍回應了印度軍隊發送的熱線訊息並且已找到之前失蹤的5名印度青年，目前中方正在制定將這些人員移交給印方的方式。

中國外交部發言人趙立堅在9月6日召開的例行記者會上對此回應稱，中方不承認印方在中國領土上非法設立的阿魯納恰爾邦，不掌握相關案件的具體情況 。

另一方面，目前中印兩國邊境局勢高度緊張，當地時間9月7日夜，中印雙方在班公湖南岸再次爆發衝突，事後雙方均表示對方有試圖越境以及鳴槍威脅等行為。

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