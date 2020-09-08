印度官員稱中國解放軍擬移交5名印度青年

印度青年事務和體育部以及少數群體事務部國務部長里吉朱（Kiren Rijiju）9月8日發表推文稱，5名之前在阿魯納恰爾邦（中國稱「藏南地區」）失蹤的該國青年已被中國解放軍找到。

這名印度官員9月8日在Twitter上表示，中國解放軍回應了印度軍隊發送的熱線訊息並且已找到之前失蹤的5名印度青年，目前中方正在制定將這些人員移交給印方的方式。

China's PLA has responded to the hotline message sent by Indian Army. They have confirmed that the missing youths from Arunachal Pradesh have been found by their side. Further modalities to handover the persons to our authority is being worked out. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 8, 2020

中國外交部發言人趙立堅在9月6日召開的例行記者會上對此回應稱，中方不承認印方在中國領土上非法設立的阿魯納恰爾邦，不掌握相關案件的具體情況 。

另一方面，目前中印兩國邊境局勢高度緊張，當地時間9月7日夜，中印雙方在班公湖南岸再次爆發衝突，事後雙方均表示對方有試圖越境以及鳴槍威脅等行為。