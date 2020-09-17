文旅部：加強對脫口秀、相聲等審核和監管　線上播出須即時審看

文化和旅遊部16日發佈《關於深化「放管服」改革促進演出市場繁榮發展的通知》（以下簡稱《通知》）指出，對小劇場演出活動，要重點加強脫口秀（Talk Show，清談類節目）、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。 《通知》還指，對於線上節目，節目提供方應當安排專人對演出內容、彈幕評論等進行即時審看，發現含有法規禁止內容立即採取刪除、遮罩。

《通知》明確，允許在全國範圍內設立外商獨資演出經紀機構、演出場所經營單位，申請材料報文化和旅遊部。允許在自由貿易試驗區設立中方控股的外資文藝表演團體，申請材料報自由貿易試驗區所在地省級文化和旅遊行政部門。文化和旅遊行政部門依據《營業性演出管理條例》等有關規定審批。

關於規範線上演出管理，《通知》明確，以營利為目的，通過互聯網為公眾即時提供現場文藝表演活動的，應當按照《營業性演出管理條例》等有關規定辦理報批手續，並由取得《網絡文化經營許可證》的互聯網文化單位提供線上傳播服務。

由騰訊視頻、笑果文化聯合出品的脫口秀競技節目《脫口秀大會》。（網絡圖片）

涉及革命歷史題材須嚴格把關

《通知》提出，線上傳播服務單位應當安排專人對演出內容、彈幕評論等進行即時審看，發現含有法規禁止內容立即採取刪除、遮罩、斷開連結等必要措施並保留視頻資料至少60日以上備查。通過個人直播頻道提供的網絡表演，按照《網絡表演經營活動管理辦法》進行管理。

《通知》還提出，實施精細化管理，要加強重點演出題材審核，各級文化和旅遊行政部門要重點加強對涉及重大革命和歷史題材，涉及黨和國家重大決策部署題材，涉及民族和宗教題材，以及涉及英雄烈士題材的演出劇目的內容審核工作，加強與相關部門溝通，嚴把內容准入關。

LiveHouse亦在加強監管的目標之列。圖為江蘇蘇州一間LiveHouse。（網絡圖片）

防止出現封建迷信、淫穢色情及血腥暴力內容

《通知》提出，要強化重點演出類型監管：對音樂節慶類演出活動，要重點對電音類、說唱類節目進行審核把關，加強對演出現場顯示幕內容以及互動環節的監督檢查。對沉浸式演出活動，要加強演出全流程審核，防止出現宣揚封建迷信、淫穢色情及渲染血腥暴力等內容。對小劇場演出活動，要重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。對旅遊演藝以及在現場音樂廳（LiveHouse）舉辦的營業性演出活動，要督促相關經營主體依法辦理報批手續，確保納入監管視線。

此外，《通知》指，要做好重點演出審批指導，文化和旅遊部建立專家諮詢制度，為營業性演出內容審核提供諮詢服務，省級文化和旅遊行政部門對重點營業性演出內容把握不准的，可提出初審意見，報文化和旅遊部予以指導。

（中新社）