國新辦發新疆勞動就業白皮書　斥境外勢力炒作強迫勞動是顛倒黑白

早前，美國宣佈，由於中國涉嫌侵犯許多新疆維吾爾族人的人權，將針對中國新疆地區的部分產品發佈五項禁止進口的暫扣令。 據央視新聞，今天（17日），國務院新聞辦公室發佈《新疆的勞動就業保障》白皮書。白皮書指出，通過積極的勞動就業政策，新疆各族人民物質文化生活水準不斷提高，各項人權得到有效保障和發展。 白皮書還說，國際上一些勢力搞人權雙重標準，罔顧事實，顛倒黑白，肆意炒作所謂新疆強迫勞動問題，抹黑新疆的勞動就業保障工作。

白皮書指，2014年至2019年，新疆的勞動就業總人數從1135.24萬人增加到1330.12萬人，增長17.2%。通過實施教育惠民工程，新疆的學前教育、九年義務教育、高中階段教育、高等教育、職業教育均達歷史最高水準。2019年，普通高等教育在校生45.38萬人，比2014年增加14.62萬人；中等教育在校生184.36萬人，比2014年增加14.76萬人。

白皮書說，2014年至2019年，全疆年均培訓城鄉各類勞動者128.8萬人次，參訓人員至少掌握1項就業技能，絕大多數取得了職業資格證書、職業技能等級證書或專項職業能力證書，實現穩定就業。

新疆喀什地區葉城縣阿克塔什鎮，少數民族員工在手套廠工作。（中新社）

白皮書說，2014年至2019年，新疆城鎮居民人均可支配收入由2.32萬元（人民幣，下同）增至3.47萬元，年均名義增長8.6%，農村居民人均可支配收入由8724元增至1.31萬元，年均名義增長8.9%。

白皮書指，一段時間以來，國際上一些勢力出於意識形態偏見和反華需要，無視新疆為保障人權所做的巨大努力，搞人權雙重標準。他們罔顧事實，顛倒黑白，肆意炒作所謂新疆強迫勞動問題，抹黑新疆的勞動就業保障工作，這是對新疆各族人民追求美好幸福生活的反動，理應遭到一切愛好正義進步的人們的堅決反對。

白皮書說，新疆的勞動就業保障政策及其實踐，符合中國憲法法律，符合國際勞工和人權標準，契合新疆各族人民過上美好生活的強烈願望，惠民生，順民意，得民心。