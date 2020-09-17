【美次卿訪台】美不滿台「太高調」取消經濟對話？台總統府否認

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月17日率團訪台，可是台灣方面高度期待的「台美經濟暨商業對話」，卻未列入行程當中，外傳是因台灣對美高官造訪的消息太過高調，引起美方不滿所致。 對此，台灣總統府9月17日發佈聲明駁斥此消息，台總統府強調，美方將與台灣成立經濟對話後，雙方即一直就相關工作積極籌備中，也從未停止。

早前有台灣媒體指，台灣方面持續宣傳「台美經濟暨商業對話」有助台美BTA簽訂，甚至不停洩漏訊息給媒體關於克拉奇的行程內容，讓美方相當不悦。美國國務院推遲發布克拉奇訪台行程，壓到最後一刻才通知媒體。

對此，台灣總統府發言人張惇涵強烈駁斥。張惇涵指出，自己「鄭重表示」該則報道絕非事實，克拉奇率團訪台，是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員，充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。他稱，自史達偉於8月31日宣布美方將與台方成立經濟對話後，雙方即一直就相關工作積極籌備中，也從未停止；台灣總統府也多次對外表示，關於台美經濟對話相關時程、議題、形式等具體規劃，均在持續積極磋商中。

張惇涵指出，台美經濟對話的實質進行，由於涉及層面廣泛，台灣期盼在此次與美方代表團訪台期間，透過面對面的交換意見後，能夠助益後續高階對話的順利展開。

台灣外交部也「嚴正澄清」，稱相關報道「與事實不符」，未查證即刊登不明消息人士的揣測，台外交部表示遺憾。