江西省人大常委會原副主任史文清落馬　曾被舉報索賄受賄及亂倫

9月21日晚，中央紀委國家監委網站發布消息指，江西省人大常委會原副主任史文清涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。 史文清去年曾被江西省幾名企業家舉報，舉報者稱他索賄受賄及亂倫。史文清當時表示，這些舉報內容是「誹謗造謠」。

公開資料顯示，今年66歲的史文清曾在內蒙古自治區、中國人大常委會辦公廳、黑龍江哈爾濱市委工作；2007年1月任黑龍江省省長助理，同年底跨省履新江西，出任副省長。2010年10月起，他相繼以副省長、省委常委、省人大常委會副主任等職務兼任贛州市委書記，直至2015年2月才卸去該職。

據《北京日報》下屬的微信公號「長安街知事」9月22日報道，史文清曾在2019年12月遭到企業家實名舉報。目前尚不清楚他此次被查是否與該舉報有關。

2019年12月，內地自媒體「法經網」在微信公號刊文《一位副省級高官的斂金術和多面孔》，指江西三名民營企業家曾義平、温和魁、王宇飛，各自致信中紀委國家監委，實名舉報史文清索賄受賄過億元人民幣。

舉報者還稱史文清有「亂倫性癖好」，任職哈爾濱時曾強姦其胞兄的兩名女兒。舉報者還說，他有多名情婦，包括妻子的兩名親侄女姐妹，私生子也有多名。

對此，史文清當時回應稱：「看到舉報文章，所有的都是誹謗造謠，我現在正在給組織寫一個說明。」

據了解，此前史文清還曾捲入中國政協原副主席、江西省委原書記蘇榮之子蘇鐵志的案件中。

2017年1月，蘇榮被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。（資料圖片）

澎湃新聞報道稱，2011年初至2012年，蘇鐵志利用其父親蘇榮擔任江西省委書記的職務便利，通過時任贛州市委書記史文清、上猶縣長何舜平，為江西恒帆土地開發整理有限公司在上猶縣承包土地整理項目提供幫助，收受該公司法定代表人謝建國人民幣1200萬元。

2011年下半年和2012年上半年，蘇鐵志分別將其通過史文清為謝建國承攬土地整理項目及收受其錢款的情況吿訴蘇榮，蘇榮表示認可。

2017年1月23日，山東省濟南市中級人民法院對蘇榮受賄、濫用職權、鉅額財產來源不明案一審公開宣判，蘇榮被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。