江西首宗「武裝製毒」案首犯判死　曾製9支槍13件爆炸物

據內媒報道，近日，經江西撫州市人民檢察院依法提起公訴，江西首例「武裝製造冰毒案」在撫州市中級人民法院宣判，一人遭判死刑，二人遭判死緩。

該案是江西首例「武裝製造冰毒案」，也是江西省近年來繳獲槍支、爆炸物最多的一起毒品案件。（網絡圖片）

判決書顯示，製毒團伙首犯吳某輝通過網絡學習製造冰毒的化學知識，並在製造毒品的過程中，形成惡勢力團伙。之後，因為幫吳某輝製造毒品未得報酬，毒販之間發生摩擦，被監禁的關某某逃脫向南城縣警方報案。至此，吳某輝團伙的製毒計劃徹底曝光。據悉，該案是江西首例「武裝製造冰毒案」，也是江西省近年來繳獲槍支、爆炸物最多的一宗毒品案件。

案情顯示，被告人吳某輝為製造毒品牟利，糾集他人製造冰毒共計130公斤；在製造毒品的過程中，積極策劃並組織黃某某、吳某某等人形成惡勢力團伙，對被告人庫某明、關某某、卞某華三人分別實施非法拘禁並對庫某明、關某某實施毆打；在對關某某的非法拘禁過程中，夥同黃某某、吳某某等人勒索關某某200萬元人民幣；非法製造槍支9支及多次製造爆炸物共計13件。

撫州市中級人民法院近日作出一審判決，對第一被告人吳某輝因犯製造毒品罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法製造槍支（爆炸物）罪，四罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以製造毒品罪判決庫某明、關某某死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘被告人鄧某某、黃某某、吳某某分別被判處14年至4年有期徒刑不等。

（江西檢察）